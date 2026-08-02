Νέα αφιξη μεταναστών στα νότια της Κρήτης – Εντοπίστηκε λέμβος με 39 άτομα
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
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- Εντοπίστηκε λέμβος με 39 μετανάστες 51 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.
- Η διάσωση οργανώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού και επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex.
- Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης υπό καλές καιρικές συνθήκες.
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 39 αλλοδαπών μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 51 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (02/08) υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Στην επιχείρηση συμμετείχε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή επανδρωμένου εναέριου μέσου της Frontex.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.
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