Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να συγκρατήσουν το πύρινο μέτωπο

Snapshot Η φωτιά στην Αττικοβοιωτία συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Η Δασική Υπηρεσία και εργολάβοι δημιουργούν αντιπυρική ζώνη στο Κρύο Πηγάδι.

Μηχανήματα του στρατού, της Περιφέρειας Αττικής και εργολάβοι δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες γύρω από τον Άγιο Νεκτάριο.

Οι εργασίες βρίσκονται υπό την καθοδήγηση της Δασικής Υπηρεσίας. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά στην Αττικοβοιωτία, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους.

Αυτή την ώρα η Δασική υπηρεσία με τα μηχανήματα έργου από τους εργολάβους δημιουργούν αντιπυρική ζώνη στο Κρύο Πηγάδι.

Επίσης, δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες ανατολικά και βόρεια του Αγίου Νεκτάριου με μηχανήματα του στρατού, της Περιφέρειας Αττικής, των εργολάβων Antinero υπό τις οδηγίες της Δασικής Υπηρεσίας.

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