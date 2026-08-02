Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία

 αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία λόγω διχαστικών δηλώσεων και ενεργειών που υπονόμευσαν την ενότητα του κόμματος.
  • Ο Θανάσης Αυγερινός αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και κατήγγειλε την ύπαρξη «παράλληλου Γραφείου Τύπου στο κόμμα χωρίς τη γνώση του».
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Τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, προαναγγέλλει η Μαρια Καρυστιανού, μετά την αποχώρηση του πρώτου από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου και τις αιχμές που άφησε για «παράλληλα γραφεία Τύπου».

Η κ. Καρυστιανού καταγγέλλει « άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του κόμματος», και κατηγορεί τον Αυγερινό για διχαστικές δηλώσεις.

«Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού», σημειώνει η κ. Καρυστιανού και συνεχίζει:

«Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών»

Σημειώνεται πως ο Θανάσης Αυγερινός με πρόσφατη ανάρτησή του στα social, είχε αναφέρει: Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω.

Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει. Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν.

Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...

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