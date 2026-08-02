Η Τζένιφερ Άνιστον σε τρυφερά τετ α τετ με τον Τζιμ Κέρτις σε πολυτελές γιοτ στην Μαγιόρκα

Snapshot Η Τζένιφερ Άνιστον και ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις απολαμβάνουν ρομαντικές διακοπές σε πολυτελές γιοτ στη Μαγιόρκα, Ισπανία.

Η Άνιστον συνδύασε ηλιοθεραπεία με δραστηριότητες όπως βόλτα με pedal kayak και ασκήσεις σανίδας πάνω στο γιοτ.

Στις διακοπές τους συνόδευσαν φίλοι, μεταξύ αυτών η Κόρτνεϊ Κοξ και ο Πέδρο Πασκάλ.

Η ηθοποιός διατήρησε την προπόνησή της παρά την πολυτέλεια και την χαλάρωση της απόδρασης. Snapshot powered by AI

Η Τζένιφερ Άνιστον συνεχίζει τις διακοπές της στην Ευρώπη με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις.

Το Σαββατοκύριακο, το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε την κρουαζιέρα του με γιοτ στην Μαγιόρκα παρέα με καλούς τους φίλους.

Η 57χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε με τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της, φορώντας σκούρο τοπ μπικίνι και λευκό σορτς, ενώ χαλάρωνε στο πολυτελές γιοτ Rising Sun στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Σε κάποια στιγμή, ο φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να ανταλλάσσει ένα τρυφερό φιλί, καθώς απολάμβαναν τη ρομαντική τους απόδραση.

Η πρωταγωνίστρια των Friends δεν έμεινε μόνο στην ηλιοθεραπεία, αλλά βγήκε και στη θάλασσα για μια βόλτα με pedal kayak, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.

Η Άνιστον ολοκλήρωσε το καλοκαιρινό της look με μαύρο καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Την περασμένη εβδομάδα, στην παρέα της Άνιστον βρέθηκαν η καλή της φίλη και συμπρωταγωνίστρια στη σειρά «Friends», Κόρτνεϊ Κοξ αλλά και ο Πέδρο Πασκάλ.

Από snorkeling μέχρι kayak, η παρέα είχε στη διάθεσή της όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει ένας A-lister στις διακοπές του.

Ωστόσο, ούτε μια πολυτελής απόδραση με γιοτ δεν στάθηκε αρκετή για να κρατήσει την Τζένιφερ Άνιστον μακριά από την προπόνησή της.

Ενώ το σκάφος έπλεε στα ανοιχτά, η ηθοποιός έκανε σανίδες, μια από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για τη μυϊκή ενδυνάμωση.

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