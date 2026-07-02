Τζένιφερ Άνιστον: Ρομαντικές στιγμές με τον Τζιμ Κέρτις - Οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε

Snapshot Η Τζένιφερ Άνιστον δημοσίευσε στο Instagram καλοκαιρινές φωτογραφίες με τον σύντροφό της Τζίμ Κέρτις, γιορτάζοντας την πρώτη επέτειο της σχέσης τους.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 και κράτησαν χαμηλούς τόνους από την αρχή.

Ο Τζίμ Κέρτις είναι υπνοθεραπευτής και γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων.

Στιγμές με διάσημους φίλους όπως η Naomi Watts και η Sandra Bullock εμφανίζονται στα κοινά άλμπουμ τους.

Ο Τζίμ Κέρτις έχει δημοσιεύσει επίσης τρυφερές φωτογραφίες με την Τζένιφερ Άνιστον σε σημαντικές στιγμές, όπως τα γενέθλιά της. Snapshot powered by AI

Μια νέα ματιά στην προσωπική της ζωή έδωσε η Τζένιφερ Άνιστον μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από καλοκαιρινές φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον σύντροφό της, Τζίμ Κέρτις.

Η 57χρονη ηθοποιός ανάρτησε το βράδυ της 1ης Ιουλίου ένα φωτογραφικό άλμπουμ από στιγμές των τελευταίων εβδομάδων. Η ανάρτηση έγινε λίγο μετά την επιβεβαίωση ότι το ζευγάρι γιόρτασε πρόσφατα την πρώτη επέτειο της σχέσης του.

Η πρώτη φωτογραφία με τον Τζίμι Κέρτις

Στην πρώτη εικόνα του άλμπουμ, η Τζένιφερ Άνιστον ποζάρει για μια selfie μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ δίπλα της διακρίνεται ο Τζίμ Κέρτις να χαμογελά, στεκόμενος έξω από το ανοιχτό αυτοκίνητο.

https://www.instagram.com/p/DaROPyNEbkJ/

Σε άλλες φωτογραφίες, το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές με φίλους, ενώ μία ακόμη εικόνα δείχνει τον Τζίμ Κέρτις μετά από προπόνηση στο σπίτι.

Διακοπές και στιγμές με διάσημους φίλους

Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν έλειψαν και οι κοινές στιγμές με στενούς φίλους της Τζένιφερ Άνιστον.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι η Naomi Watts, ο Billy Crudup, η Amanda Anka και ο Jason Bateman, με την παρέα να απολαμβάνει χρόνο μαζί σε εξωτερικούς χώρους.

Στην ανάρτηση σχολίασε και η στενή φίλη της ηθοποιού, Sandra Bullock, η οποία έγραψε: «Κάθε εικόνα, τέλεια»

Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2025

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Jim Curtis είναι μαζί από τον Ιούλιο του 2025, με τις πηγές να ανέφεραν από τότε πως «Βγαίνουν χαλαρά και περνούν όμορφα μαζί».

Ο Τζίμ Κέρτις εργάζεται ως υπνοθεραπευτής (hypnotherapist) και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από την αρχή της σχέσης τους προτίμησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Τον περασμένο Μάιο, ο Τζίμ Κέρτις είχε δημοσιεύσει στον δικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με τη Τζένιφερ Άνιστον. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που είχε μοιραστεί τότε ξεχώριζε μία selfie, στην οποία η Τζένιφερ Άνιστον τον φιλά τρυφερά στο μάγουλο.

Στη λεζάντα της ανάρτησης είχε γράψει: «Η ζωή τελευταία. Ευγνώμων»

Μία ακόμη ανάρτηση που επιβεβαίωσε τη σχέση τους, είναι η αυτή που είχε κάνει ο Τζίμ Κέρτις για τα γενέθλια της Τζένιφερ Άνιστον. Ο ίδιος είχε δημοσιεύσει δύο τρυφερές φωτογραφίες με την σύντροφό του, γράφοντας στη λεζάντα «Χρόνια πολλά αγάπη μου».

https://www.instagram.com/p/DUozWPPki4A/

Πώς γνωρίστηκαν

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Today, τον περασμένο Ιανουάριο, ο Τζίμ Κέρτις είχε αποκαλύψει πώς ξεκίνησε η γνωριμία τους.

Όπως είπε, οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω κοινών φίλων.

«Μας σύστησαν φίλοι. Αυτό ήταν όλο. Ανακαλύψαμε ότι είχαμε κοινούς γνωστούς και αρχίσαμε απλώς να μιλάμε.», είχε δηλώσει.

Έκτοτε, η γνωριμία εξελίχθηκε σε μια σχέση, η οποία μετρά πλέον περισσότερο από έναν χρόνο και, σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον τους, συνεχίζει να δυναμώνει.