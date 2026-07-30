AtmoHub: Μέχρι την Αττική ο καπνός από τις πυρκαγιές στην Τουρκία – Πώς επηρεάζεται το Αιγαίο

Snapshot Η πυρκαγιά στην Κρήτη έχει ιδιαίτερα υψηλή ένταση και παράγει μεγάλες ποσότητες καπνού που επηρεάζουν το νησί και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές.

Ο καπνός από τις πυρκαγιές στη δυτική Τουρκία μεταφέρεται προς το ανατολικό Αιγαίο, επηρεάζοντας Μυτιλήνη, Χίο, Κυκλάδες και τμήματα της Κρήτης.

Ο καπνός από τη φωτιά στους Δαρδανέλιες αναμένεται να φτάσει στην Εύβοια και την Αττική, αλλά θα παραμείνει σε μεγάλα ύψη και δεν θα επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην επιφάνεια.

Η υπηρεσία AtmoHub χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα και αριθμητικά μοντέλα για την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις πυρκαγιές. Snapshot powered by AI

Σημαντικές δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Κρήτη, στη Μυτιλήνη και στα απέναντι παράλια της Τουρκίας, όπου καταγράφονται δύο ενεργά μέτωπα.

Με βάση τις δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών, η φωτιά στην Κρήτη εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή ένταση και παράγει μεγάλες ποσότητες καπνού. Το νέφος επηρεάζει κυρίως το νησί και τις γειτονικές θαλάσσιες περιοχές.

Η πιλοτική υπηρεσία AtmoHub αποτυπώνει σε προσομοίωση τη διασπορά του καπνού από τις ενεργές πυρκαγιές, αξιοποιώντας δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς.

Από τη δυτική Τουρκία προς το ανατολικό Αιγαίο

Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες μεταφέρουν τον καπνό από τα μέτωπα της δυτικής Τουρκίας προς το ανατολικό Αιγαίο.

Το νέφος κινείται αρχικά προς τη Μυτιλήνη και τη Χίο και στη συνέχεια προς τις Κυκλάδες και τμήματα της Κρήτης.

Προς Εύβοια και Αττική ο καπνός από τα Δαρδανέλια

Διαφορετική πορεία ακολουθεί ο καπνός από τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή των Δαρδανελίων, στο Τσανάκκαλε. Σύμφωνα με την πρόγνωση, το νέφος αναμένεται να μεταφερθεί προς την Εύβοια και την Αττική.

Η προσομοίωση δείχνει, ωστόσο, ότι θα παραμείνει σε μεγαλύτερα ύψη στην ατμόσφαιρα και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.