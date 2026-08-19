Τραγωδία στην Κρήτη: Δύο γυναίκες πέθαναν σε παραλίες με διαφορά 15 λεπτών

Σοκ προκαλούν δύο περιστατικά που σημειώθηκαν σε παραλίες των Χανίων στην Κρήτη, αφού δύο γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Δύο τραγικά περιστατικά σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου σε παραλίες των Χανίων, με δύο γυναίκες ηλικίας 80 και 79 ετών να χάνουν τη ζωή τους.

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