Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

Έχουν περάσει κάμποσες ώρες από την στιγμή που βγήκε η είδηση ότι «Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης».

Και δεν το έχει πιστέψει κανείς. Κανείς. Μοιάζει ακόμα ψέμα. Μια από αυτές τις φάρσες που έστηνε ο Γιώργος. Ο Μαζωνάκης αγαπήθηκε από τον κόσμο, όσο λίγοι. Μια αγάπη που είχε φανεί από την πρώτη στιγμή αλλά αποδείχτηκε τον τελευταίο καιρό, που η ζωή του Γιώργου και οι επιλογές του, μπήκαν στο μικροσκόπιο. Ο κόσμος, διάλεξε πλευρά χωρίς δεύτερη σκέψη: Με τον Γιώργο. Και το έδειχνε παντού. Από τις εμφανίσεις του Γιώργου στα μαγαζιά μέχρι τα social media. Γιατί; Διότι αναγνώριζε, ένιωθε, πίστευε, ήξερε ότι ο Γιώργος ήταν απλά… ο Γιώργος. Ένα λαϊκό, αυθεντικό παιδί που δεν έκανε κακό σε κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό του.

Ο Γιώργος ήταν μοναχικός. Δεν ήθελε απλά να τον αγαπούν αλλά να τον εκτιμούν. Γιατί αυτό ένιωθε ότι του έλειπε, σε αυτό το τελευταίο διάστημα που πέρασε σε αυτόν τον πλανήτη. Η εκτίμηση. Αγάπη είχε κι έπαιρνε. Από τον κόσμο. Εκτίμηση και σεβασμό έψαχνε. Από όλους αυτούς που τον κρέμασαν στα μανταλάκια. Που… ήθελαν το καλό του, γι’αυτό κι έβγαζαν στη δημοσιότητα κάθε πιθανή και απίθανη λεπτομέρεια της ζωής του, κάθε πιθανή και απίθανη «καταγγελία», κάθε πιθανή και απίθανη παπαριά για τον ίδιο. Γιατί ο Μαζωνάκης πούλαγε. Πουλάει και θα πουλάει.

Ίσως γι΄αυτό την έκανε και τώρα. Για να μην επιτρέψει σε όλα αυτά τα «κοράκια» να τον εκμεταλλευτούν για μια ακόμη φορά. Να μην τους επιτρέψει να πουλήσουν τον θάνατο του, όπως τη ζωή του. Να μην τους επιτρέψει να μιλήσουν, πάλι, γι’αυτόν χωρίς αυτόν.

Τι πλάκα τους έκανες ρε μεγάλε;

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πέθανε. Δεν πεθαίνουν οι τραγουδιστές. Κατακτούν την αθανασία μόλις τους τραγουδήσει ο κόσμος. Και τον Μαζωνάκη ο κόσμος θα τον τραγουδάει για πολύ καιρό ακόμα.

Ο Γιώργος δραπέτευσε. Λευτερώθηκε. Και στο φευγιό του γκρέμισε την υποκρισία μας καλύτερα από τον καθένα…

Γεια σου, σειρά… ΚΕΒΟΠ (τότε, κάποτε…).

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