Θοδωρής Φέρρης: Ακύρωσε τη συναυλία του στη Λάρισα λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Snapshot Ο Θοδωρής Φέρρης ακύρωσε τη συναυλία του στη Λάρισα που ήταν προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συναυλία μεταφέρθηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου στην ίδια τοποθεσία, την AEL FC Arena.

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

Ο Θοδωρής Φέρρης αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική δήλωση. Snapshot powered by AI

Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, συναυλίας του στη Λάρισα ανακοίνωσε ο Θοδωρής Φέρρης, λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής ενημέρωσε το κοινό του μέσα από τα social media πως η συναυλία στην AEL FC Arena δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου, στην ίδια τοποθεσία.

Όπως διευκρίνισε, τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά, ενώ ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόηση.

Στο τέλος της ανακοίνωσής του, ο Θοδωρής Φέρρης θέλησε να αποχαιρετήσει και εκείνος τον Γιώργο Μαζωνάκη, γράφοντας:

«Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο…»

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