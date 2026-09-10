«Το δίνω επειδή τώρα τρελάθηκα»: Το αντίο της Μοιραράκη στον Μαζωνάκη με βίντεο που την τρόλαρε

Snapshot Η Δέσποινα Μοιραράκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, που πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Η Μοιραράκη δημοσίευσε στο Instagram βίντεο όπου ο Μαζωνάκης την τρολάρει για τον τρόπο παρουσίασης των χαλιών.

Στην ανάρτησή της, η Μοιραράκη αναφέρθηκε με σεβασμό στη μίμηση που της έκανε ο τραγουδιστής.

Η απώλεια του Μαζωνάκη προκάλεσε πένθος στην ελληνική showbiz και ευρύτερα. Snapshot powered by AI

Η Δέσποινα Μοιραράκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, με ένα βίντεο και μια φωτογραφία με τον τραγουδιστή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την ελληνική showbiz κι όχι μόνο.

Η κυρία Μοιραράκη, ανάρτησε στον λογαριασμό της στο instagram, ένα βίντεο στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης την τρολάριζε για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε και πωλούσε τα χαλιά στις τηλεοπτικές εκπομπές.

«Καλό παράδεισο... Μεγάλε Μαζω !! Ηταν μεγάλη μου τιμή να με μιμείσαι... Τώρα θα συναντήσεις τον ναύαρχο!» έγραψε η κυρία Μοιραράκη στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/p/DdE7-I1iLDF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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