Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: «Από μια περίεργη σύμπτωση το έμαθα πριν ανακοινωθεί, ένα κενό»

Snapshot Η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρέτησε συγκινητικά τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέροντας την πρώτη τους συνεργασία όταν εκείνη ήταν 19 και εκείνος 22 ετών.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα και το ανατρεπτικό στυλ του Μαζωνάκη, καθώς και την ευαισθησία που έκρυβε πίσω από τη δημόσια εικόνα του.

Πληροφορήθηκε για τη μεταφορά του Μαζωνάκη στο νοσοκομείο Ελπίς πριν από την επίσημη ανακοίνωση και ένιωσε σοκ όταν επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες.

Η Πέγκυ Ζήνα ευχήθηκε η ψυχή του Μαζωνάκη να βρει γαλήνη και να ταξιδέψει στο φως. Snapshot powered by AI

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε η Πέγκυ Ζήνα τον Γιώργο Μαζωνάκη, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν όταν έμαθε για τον θάνατό του, αλλά και την πρώτη φορά που είχαν συνεργαστεί, όταν εκείνη ήταν μόλις 19 ετών και εκείνος 22, στον πρώτο του δίσκο.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη, το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό του στίγμα, το ανατρεπτικό του στυλ και τις επιλογές που τον έκαναν να ξεχωρίσει, ενώ αναφέρθηκε και στην ευαισθησία που διέκρινε πίσω από τη δημόσια εικόνα του.

Η ίδια αποκάλυψε πως πληροφορήθηκε για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς» πριν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η είδηση, περιγράφοντας το σοκ που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε πως οι πληροφορίες ήταν αληθινές. «2 τη νύχτα…Αρχίζω να το συνειδητοποιώ..», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Πέγκυ Ζήνα αποχαιρετά τον «Μαζώ» με λόγια αγάπης, προσευχόμενη να βρει γαλήνη η ψυχή του και να ταξιδέψει στο φως.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Πέγκυς Ζήνα:

https://www.instagram.com/p/DdFeYabKNLu/

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