Χάρις Αλεξίου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

Snapshot Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητική ανάρτηση λόγω της 9ης Σεπτεμβρίου.

Η 9η Σεπτεμβρίου έχει για την Αλεξίου ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς είναι η ημερομηνία θανάτου της μητέρας της.

Η Αλεξίου εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση συνδέοντας την απώλεια του Μαζωνάκη με τη δική της προσωπική θλίψη. Snapshot powered by AI

Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτησε η Χάρις Αλεξίου με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, καθώς η 9η Σεπτεμβρίου είναι για την ίδια μια ημερομηνία με ξεχωριστό συναισθηματικό βάρος.

Η Χάρις Αλεξίου είχε κάνει νωρίτερα μια ανάρτηση για τη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, γράφοντας «Μάνα μου σαν χτες έφυγες. Μαιρούλα μου είστε μαζί τώρα».

Λίγο αργότερα, δημοσίευσε σε story μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε επίσης στις 9 Σεπτεμβρίου, γράφοντας: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη».

Η η Χάρις Αλεξίου εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, συνδέοντας την ημερομηνία του θανάτου του με μια ήδη δύσκολη προσωπική της επέτειο.

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