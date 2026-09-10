Χάρις Αλεξίου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»
Η συγκινητική ανάρτηση της Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια ημερομηνία που κουβαλά ήδη ένα βαρύ προσωπικό φορτίο για την ίδια
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- Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητική ανάρτηση λόγω της 9ης Σεπτεμβρίου.
- Η 9η Σεπτεμβρίου έχει για την Αλεξίου ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς είναι η ημερομηνία θανάτου της μητέρας της.
- Η Αλεξίου εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση συνδέοντας την απώλεια του Μαζωνάκη με τη δική της προσωπική θλίψη.
Τον Γιώργο Μαζωνάκη αποχαιρέτησε η Χάρις Αλεξίου με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, καθώς η 9η Σεπτεμβρίου είναι για την ίδια μια ημερομηνία με ξεχωριστό συναισθηματικό βάρος.
Η Χάρις Αλεξίου είχε κάνει νωρίτερα μια ανάρτηση για τη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, γράφοντας «Μάνα μου σαν χτες έφυγες. Μαιρούλα μου είστε μαζί τώρα».
Λίγο αργότερα, δημοσίευσε σε story μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε επίσης στις 9 Σεπτεμβρίου, γράφοντας: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη».
Η η Χάρις Αλεξίου εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, συνδέοντας την ημερομηνία του θανάτου του με μια ήδη δύσκολη προσωπική της επέτειο.