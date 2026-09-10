Γιώργος Μαζωνάκης: Η γεμάτη αιχμές ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα - «Καλοφάγωτα τώρα»

Snapshot Ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε ανάρτηση με αιχμές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γράφοντας μόνο «ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΑ ΤΩΡΑ...».

Η ανάρτηση ερμηνεύτηκε ως έμμεση αναφορά στη σχέση του Μαζωνάκη με την οικογένειά του και τη συμπεριφορά απέναντί του μετά τα γεγονότα στο Δρομοκαΐτειο.

Η δημοσίευση προκάλεσε πλήθος σχολίων, με πολλούς χρήστες να συμφωνούν ή να εκφράζουν τις δικές τους απόψεις για το θέμα. Snapshot powered by AI

Μια ανάρτηση με σαφείς αιχμές έκανε ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών.

Ο δημοσιογράφος δεν έγραψε κάτι περισσότερο στην ανάρτησή του, παρά μόνο τη φράση «ΚΑΛΟΦΑΓΩΤΑ ΤΩΡΑ...», αφήνοντας το μήνυμά του χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις.

Πολλοί είναι εκείνοι που ερμηνεύουν την ανάρτηση ως έμμεση αναφορά στη σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του και στον τρόπο με τον οποίο, όπως έχει γίνει γνωστό, του είχε φερθεί μετά τα γεγονότα στο Δρομοκαΐτειο.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε πλήθος σχολίων, με αρκετούς χρήστες να δηλώνουν ότι συμφωνούν με την τοποθέτησή του. Μεταξύ άλλων, κάποιοι σχολίασαν πως «τουλάχιστον είπες αυτό που σκεφτήκαμε όλοι», ενώ άλλοι έσπευσαν να εκφράσουν τη δική τους άποψη κάτω από τη δημοσίευση.

https://www.instagram.com/p/DdE5wdRstqj/

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