Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκλονιστικά μηνύματα του καλλιτεχνικού χώρου - «Καλό ταξίδι Μαζώ...»

Νέα μηνύματα από αγαπημένα πρόσωπα και συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, που αποχαιρετούν συγκλονισμένοι τον «Μαζώ» και μοιράζονται δημόσια τη θλίψη, τις αναμνήσεις και τις κοινές τους στιγμές 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκλονιστικά μηνύματα του καλλιτεχνικού χώρου - «Καλό ταξίδι Μαζώ...»
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  • Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και τα κοινά τους βιώματα.
  • Η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, ο Χρήστος Μάστορας και άλλοι χρησιμοποίησαν προσωπικές φωτογραφίες, στίχους και λόγια για να τιμήσουν τη μνήμη του.
  • Ο Θωμάς Μερτσιώτης περιέγραψε τη φιλία και συνεργασία 15 ετών με τον Μαζωνάκη, αναδεικνύοντας την επίδρασή του στην ζωή και την καλλιτεχνική του πορεία.
  • Η Minos EMI και άλλοι επαγγελματικοί κύκλοι εξέφρασαν τη δυσπιστία και τη συγκίνηση για την απώλειά του με σύντομα αλλά συγκινητικά μηνύματα.
  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τόνισε τη διαχρονική επίδραση της φωνής και της προσωπικότητας του Μαζωνάκη, επισημαίνοντας πως η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέσω των τραγουδιών και των στιγμών που μοιράστηκαν.
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Δεν έχουν τέλος τα μηνύματα αποχαιρετισμού για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και σήμερα, μία ημέρα μετά τα πρώτα δημόσια «αντίο» από ανθρώπους του καλλιτεχνικού και δημοσιογραφικού χώρου, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του συνεχίζουν να εκφράζουν δημόσια τη βαθιά τους θλίψη.

Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι η Άννα Βίσση, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Stavento, ο Θωμάς Μερτσιώτης, η Φαίη Σκορδά, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Minos EMI, με τον καθένα να επιλέγει τον δικό του τρόπο για να πει το τελευταίο «αντίο».

Η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με λίγα, αλλά γεμάτα συναίσθημα λόγια. «Δεν έχω λόγια - Μόνο βαθιά λύπη», έγραψε, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του τραγουδιστή.

βίσση

Η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία, γράφοντας μόνο μία λέξη: «Αδυνατώ».

βανδή

Με μια κοινή φωτογραφία τους θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και η Έλλη Κοκκίνου, γράφοντας: «Αχ βρε Γιώργο».

Κοκκίνου

Η Ματούλα Ζαμάνη επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο να τον αποχαιρετήσει. Δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδά το «Το αγαπώ σημαίνει», γράφοντας πάνω στο στιγμιότυπο: «Καλό ταξίδι Γιώργο».

ζαμάνη

Ο Χρήστος Μάστορας επέλεξε στίχους για το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη. «Άλλο ένα πρωί στην παλιοζωή... Αχ βρε Γιώργο… πολύ νωρίς», έγραψε.

https://www.instagram.com/p/DdFQKa5NALI/

Με μια κοινή τους φωτογραφία αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη και οι Stavento, γράφοντας: «Ταξίδι αδελφέ».

https://www.instagram.com/p/DdE-_MZtxpa/

«Για μένα ήσουν φίλος, συνοδοιπόρος και ένας μεγάλος δάσκαλος»

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του Thomas Mertsiotis, συνεργάτη του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο, όπως γράφει, τους συνέδεαν περισσότερα από 15 χρόνια φιλίας και συνεργασίας.

https://www.instagram.com/p/DdFLdRMIcYl/

«Γιώργο μου

Πάνω από 15 χρόνια φίλοι και συνεργάτες… χρόνια γεμάτα στιγμές, ατέλειωτες συζητήσεις, όνειρα και δημιουργία.

Ήσουν ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν πραγματικά σε εμένα, στο ταλέντο μου, στην αγάπη μου για τη μόδα και για την ζωγραφική μου. Μα πάνω απ’ όλα, πίστεψες στον άνθρωπο που είμαι.

Για μένα ήσουν φίλος, συνοδοιπόρος και ένας μεγάλος δάσκαλος. Από τις κουβέντες μας κρατώ αυτό που μου έλεγες πάντα:

Κάνε αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις. Το σημαντικό είναι να είσαι εσύ χαρούμενος.

Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ καταλαβαίνω πόσο μεγάλο μάθημα ζωής ήταν αυτό που θα με συντροφεύει σε όλη μου τη ζωή.

Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την πίστη, την αγάπη, την εμπιστοσύνη και όλα όσα μοιραστήκαμε.

Η απουσία σου πονάει… αλλά είμαι ευγνώμων που σε γνώρισα και που υπήρξες στη ζωή μου.

Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου.

Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Ανήκω σε μένα».

Η Minos EMI αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα: «Κανείς μας δεν μπορεί να το πιστέψει. Μερικές φορές τα λόγια δεν είναι αρκετά να περιγράψουν αυτά που νιώθουμε. Καλό ταξίδι Γιώργο μας.»

https://www.instagram.com/p/DdEqHgxM7Mx/

Ο Αντύπας, με τη σειρά του, έγραψε: «Γιώργο μου, αγόρι μου καλό, τόσο απρόσμενο τόσο ξαφνικό.. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά.. Έτσι θα σε θυμόμαστε, πάντα χαμογελαστό!! Καλό ταξίδι φίλε μου..»

Η Έλενα Σκορδά αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή γράφοντας: «….ο χρόνος δεν γιατρεύει πια τις πληγές .. Καλό ταξίδι μοναδικέ, αγαπημένε μας ».

https://www.instagram.com/reel/DdE-zd1BpP9/

Με μια κοινή τους φωτογραφία, ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε για τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο, όπως ανέφερε, γνώριζε από μικρό.

«Τον Γιώργο τον ήξερα από μικρούλη. Ήμουν πάντα δίπλα του και τον στήριζα σε ό,τι ήθελε. Με εκτιμούσε και τον εκτιμούσα, με αγαπούσε και τον αγαπούσα. Ήμασταν φίλοι. Μπορεί να έζησε και να έφυγε όπως ήθελε, αλλά σ’ εμάς, τους φίλους του, άφησε ένα τεράστιο κενό και υπέροχες αναμνήσεις από όλες αυτές τις δεκαετίες!»

«Κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι»

Με ένα εκτενές και ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, αναφερόμενος στις μουσικές, τα τραγούδια και τις στιγμές που μοιράστηκαν.

«Δεν βρίσκω λόγια. Και ίσως σήμερα τα λόγια να είναι πολύ λίγα για ένα τέτοιο αντίο.

Μοιραστήκαμε μουσικές, τραγούδια, στιγμές, γέλια, αγωνίες. Και είχα τη χαρά να ακούσω κομμάτια της ψυχής μου να παίρνουν τη δική σου φωνή και να γίνονται δικά σου. Αυτό δεν ξεχνιέται. Δεν χάνεται.

https://www.instagram.com/p/DdEv0gBqQBR/

Ήσουν μοναδικός. Αληθινός, απρόβλεπτος, γενναιόδωρος, ανεπανάληπτος. Ένας άνθρωπος που δεν έμοιαζε με κανέναν και μια φωνή που αρκούσε μία λέξη για να ξέρεις ποιος τραγουδά.

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω πως έφυγες.

Μένουν όλα όσα ζήσαμε. Μένουν οι κουβέντες μας. Μένουν τα τραγούδια μας. Και πάνω απ’ όλα, μένει η φωνή σου.

Γιατί κάποιες φωνές δεν σιωπούν όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Μένουν εδώ και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που πονάμε, εκεί που αγαπάμε, εκεί που θυμόμαστε.

Καλό σου ταξίδι, Γιώργο μου. Θα μου λείψεις πολύ»

https://www.instagram.com/reel/DdF_kBiNobt/

Ο Μάρκος Σεφερλής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία μαύρη φωτογραφία σχολιάζοντας την εποχή που οι δυο τους υπηρετούσαν μαζί στον στρατό. «Σειρούλα, απολύθηκες νωρίς…», έγραψε ο ηθοποιός, αποχαιρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον τραγουδιστή.

Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή.

Με μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη επί σκηνής, ο Πασχάλης Αρβανιτίδης έγραψε:

πασχάλης

Μήνυμα αποχαιρετισμού δημοσίευσε και ο Λευτέρης Πανταζής μοιράζοντας μία φωτογραφία του με τον τραγουδιστή και μιλώντας για τις «καλές αναμνήσεις, που μόνο τέτοιες έχει να θυμάται».

https://www.instagram.com/p/DdE1xAft_sE/

Τα μηνύματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη συνεχίζονται, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του και μοιράστηκαν προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές να κρατούν ζωντανή τη μνήμη του μέσα από λόγια, φωτογραφίες και τραγούδια.

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