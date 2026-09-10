Η συγκινητική ανάρτηση του Νταλάρα για τον Μαζωνάκη: «Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα… Στο καλό, αγόρι μου!»

Snapshot Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική και λιτή ανάρτηση.

Περιέγραψε τον Μαζωνάκη ως «καλό κι ευγενικό παιδί» που πάλεψε από μικρή ηλικία για να βρει τον δρόμο του.

Τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και την αγάπη που κέρδισε από το κοινό.

Αναφέρθηκε στις κοινές τους ρίζες από τη Νίκαια, χαρακτηρίζοντας τον Μαζωνάκη φιλότιμο και ευαίσθητο.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τη φράση «Στο καλό, αγόρι μου!». Snapshot powered by AI

Με μια λιτή και ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Γιώργος Νταλάρας τον Γιώργο Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για ένα «καλό κι ευγενικό παιδί» που πάλεψε από πολύ μικρός για να βρει τον δρόμο του.

Ο κορυφαίος ερμηνευτής στάθηκε στη διαδρομή του Μαζωνάκη, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και στην αγάπη που κατάφερε να κερδίσει από το κοινό.

«Ένα “παιδί της νύχτας”, καλό κι ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του», έγραψε, προσθέτοντας ότι πάλεψε «με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε».

Ο Νταλάρας αναφέρθηκε ακόμη στις κοινές τους ρίζες από τη Νίκαια, χαρακτηρίζοντάς τον «ένα λαϊκό παιδί από τη γειτονιά μας, φιλότιμο κι ευαίσθητο».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, έγραψε: «Στο καλό, αγόρι μου!».