Γαλλία: Επεισόδια σε μαθητική συγκέντρωση στη Λυών με 14 συλλήψεις

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 440 συνελήφθησαν την Τρίτη κατά την διάρκεια των επεισοδίων στα μαθητικά συλλαλητήρια σε όλη τη Γαλλία

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Γαλλία: Επεισόδια σε μαθητική συγκέντρωση στη Λυών με 14 συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία σημειώθηκαν επεισόδια με 440 συλλήψεις, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ανήλικοι.
  • Στη Λυών έγιναν 14 συλλήψεις μετά από επεισόδια όπου συγκεντρωμένοι πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων.
  • Από την έναρξη των διαδηλώσεων έχουν τραυματιστεί 76 άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές και προσωπικό σχολείων.
  • Οι διαδηλώσεις συνδέονται με πολιτική ένταση και έρχονται πριν την παρουσίαση του προϋπολογισμού 2027 που προβλέπει περικοπές δαπανών.
  • Οι μαθητές διαμαρτύρονται για υπερπλήρεις τάξεις και έλλειψη καθηγητών, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα αλλά χαρακτηρίζει τις διαδηλώσεις ανεύθυνες.
Snapshot powered by AI

Επεισόδια και συλλήψεις σημειώθηκαν στις νέες μαθητικές διαδηλώσειςπου βρίσκονται από το πρωί σε εξεέλιξη σε ολόκληρη τη Γαλλία

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν παρατεταγμένους αστυνομικούς στη Λυών και μαθητές να στέκονται έξω από τα σχολεία τους στη Λιλ αλλά και στο βόρειο προάστιο του Παρισιού, το Σεν Ντενί. Σήμερα το πρωί στην Λυών σημειώθηκαν επεισόδια με συγκεντρωμένους να πυρπολούν κάδους. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, συνολικά 14 άτομα συνελήφθησαν. Στη Λιλ συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιά σε κάδους και η αστυνομία απάντησε με την χρήση χημικών.

Δεκάδες τραυματίες στις διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών

Δεκάδες άτομα έχουν μέχρι στιγμής τραυματιστεί σε ένα κύμα μαθητικών διαδηλώσεων όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ καθώς οι μαθητές συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους.

«Από την έναρξη αυτών των διαδηλώσεων σημειώθηκαν 76 τραυματισμοί, τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και μεταξύ του προσωπικού», δήλωσε ο Ζεφρέ στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι αποκλεισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και χθες Τρίτη συνέπεσαν με μια ευρύτερη απεργία στο δημόσιο τομέα, έχουν γίνει εστία πολιτικής έντασης σε μια ευαίσθητη στιγμή για τη Γαλλία.

Αύριο Πέμπτη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της χώρας για το 2027 που αναμένεται να περιλαμβάνει περικοπή δαπανών και στοχεύει στη μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά.

Πολιτικοί από το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και αξιωματούχοι και πολιτικοί προερχόμενοι από άλλο πολιτικό στρατόπεδο έχουν καταγγείλει το κόμμα για τη ρητορική του που, όπως ισχυρίζονται, υποδαυλίζει την οργή των μαθητών.

Ο Μπαλί Μπαγκαγιοκό, ο δήμαρχος του Σεν Ντενί, ο οποίος προέρχεται από την «Ανυπότακτη Γαλλία» και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νουνιές δήλωσε στο δίκτυο BFM ότι περίπου 440 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τις χθεσινές διαδηλώσεις, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ανήλικοι. Ο ίδιος είπε ότι σημειώθηκαν επτά περιστατικά κατά τα οποία διαδηλωτές έριξαν υδροχλωρικό οξύ στα μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Γαλλία οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται στη μέση της κατάταξης ανάμεσα στις χώρες μέλη και αυξήθηκαν κατά το διάστημα 2015-2022 αλλά η αναλογία τους στον προϋπολογισμό έχει ελαφρά μειωθεί.

Οι μαθητές που διαδηλώνουν διαμαρτύρονται ότι οι τάξεις είναι υπερπλήρεις και ότι δεν επαρκούν οι καθηγητές. Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ανεύθυνες τις διαδηλώσεις αλλά λέει ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ξαφνικός θάνατος 8χρονης σταρ της J-Pop, 5 ημέρες μετά την εμφάνισή της στη σκηνή

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών: 16 νέες παρεμβάσεις – Μεγαλύτερη προστασία για τους οφειλέτες

14:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση χρεών: Αυξάνονται σε 120 οι 72 δόσεις για σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία – Μέχρι πότε οι αιτήσεις, στα €30 η ελάχιστη καταβολή

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Καταγγέλλει τους παπαράτσι για ανεύθυνη συμπεριφορά κοντά στο σχολείο των παιδιών του

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Καρχαρίας «αξιοθέατο» σε κανάλι της Νότιας Κορέας: Ανακηρύχθηκε επίτιμος πρεσβευτής δημοσίων σχέσεων της πόλης Μπουσάν

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ο συγκυβερνήτης του Boeing 737 μαχαιρωμένος μέσα στο αεροσκάφος της flydubai

14:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απίστευτο ιατρικό λάθος - Ακρωτηρίασαν σε γυναίκα το λάθος πόδι!

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε τις επαφές για μεταφορά των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επεισόδια σε μαθητική συγκέντρωση στη Λυών με 14 συλλήψεις

14:10ΚΟΣΜΟΣ

«Άκου, πατέρα!»: O θρήνος ενός γιου σε αιγυπτιακό τάφο ηλικίας 1.700 ετών - Σπάνιο ποίημα στα αρχαία ελληνικά

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Λήξη συναγερμού: Κανονικά προς Τελ Αβίβ το 737 της Flydubai μετά τις αναφορές για εκτροπή

13:52ΚΟΣΜΟΣ

«Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα»: Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες για την επεισοδιακή πτήση της FlyDubai

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο ποδοσφαιριστή που σκοτώθηκε στη Θάσο

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Μητσοτάκη προς την Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος: Προσωρινή χαλάρωση δημοσιονομικών κανόνων, αξιοποίηση εσόδων από ΦΠΑ – Η επιστολή σε φον ντερ Λάιεν

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Μια από τα ίδια» τα μέτρα Μητσοτάκη – Οι τέσσερις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία με το Boeing 737 της FlyDubai: Πιλότοι με πολιτικά εμπόδισαν τον έναν από τους κυβερνήτες - «Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα»

13:06WHAT THE FACT

Αποκαλύφθηκε η σύνδεση: Πώς ο Ήλιος και η Σελήνη προκαλούν σεισμούς στη Γη

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στα Σεπόλια: Η κατάσταση της υγείας του μαθητή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:34ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ο συγκυβερνήτης του Boeing 737 μαχαιρωμένος μέσα στο αεροσκάφος της flydubai

14:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τη Χρυσούλα Διαβάτη - Σε κατατονία η αγαπημένη ηθοποιός

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία με το Boeing 737 της FlyDubai: Πιλότοι με πολιτικά εμπόδισαν τον έναν από τους κυβερνήτες - «Υπήρξαν μαχαιρώματα και πολύ αίμα»

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Εγκεφαλικά νεκρή η διευθύντρια γυμνασίου που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

09:17ΕΛΛΑΔΑ

«Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης»: Το ενοίκιο νοσηλευτή για μια γκαρσονιέρα 15 τμ που εξόργισε θωρακοχειρουργό του Νοσοκομείου Χανίων

09:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα και συνθήκες Νοεμβρίου - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» στον 16χρονο ποδοσφαιριστή που σκοτώθηκε στη Θάσο

08:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι τα κύματα Kelvin και πώς μπορεί να αλλάξουν τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

«Άκου, πατέρα!»: O θρήνος ενός γιου σε αιγυπτιακό τάφο ηλικίας 1.700 ετών - Σπάνιο ποίημα στα αρχαία ελληνικά

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Μέσα στο Boeing 737 της flydubai - Χάος, αίματα και τρόμος μετά τον άγριο καβγά των πιλότων

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνελήφθη ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος - Οι haters, η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και η απάντηση - «Δεν έχω χτυπήσει το παιδί μου, το βίντεο είναι AI»

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για καύσιμα: «Αλυσιδωτή καταιγίδα» - Στα 20 λεπτά η επιδότηση στο diesel, οι 72 δόσεις γίνονται 120, φρένο σε πλειστηριασμούς και αυστηρά πρόστιμα σε servicers, κάτω από €1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος για λεκτική και σωματική βία κατά του γιου του

11:04ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος Flydubai: Ο ένας πιλότος μαχαιρώθηκε - «Είδαμε αίματα στο κοκ πιτ και ακούσαμε ουρλιαχτά», λέει επιβάτης

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δημοσκόπηση «φάντασμα» που έβαλε φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

08:28ΕΘΝΙΚΑ

«Αν ο πύραυλος που καταρρίψει το drone είναι πιο ακριβός απ' το UAV, έχεις χάσει»: Ο πρόεδρος της ΕΑΒ στο Newsbomb

14:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απίστευτο ιατρικό λάθος - Ακρωτηρίασαν σε γυναίκα το λάθος πόδι!

11:42ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ- Έρχονται βροχές και καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ