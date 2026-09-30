Ηλιούπολη: Εγκεφαλικά νεκρή η διευθύντρια γυμνασίου που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο

Snapshot Η διευθύντρια του 2ου γυμνασίου Ηλιούπολης, 50 ετών, πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο την Τρίτη 22/9.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης από περαστικούς, νοσηλευτή και ΕΚΑΒ, η κατάσταση της παρέμεινε κρίσιμη και κατέληξε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Οι διασώστες ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και οι γιατροί κατάφεραν προσωρινά να την επαναφέρουν, αλλά η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε.

Η καρδιακή ανακοπή συνέβη μπροστά από το σχολικό συγκρότημα και οι ακριβείς αιτίες παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Η διευθύντρια του 2ου γυμνασίου Ηλιούπολης, ηλικίας 50 ετών, φέρεται να είναι εγκεφαλικά νεκρή μετά πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού.

Η γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή έξω από σχολείο, την περασμένη Τρίτη (22/9).

Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης από νοσηλευτή και το ΕΚΑΒ, η κατάσταση της παρέμεινε κρίσιμη.

Η 50χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» σε κρίσιμη κατάστασηΟι διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και συνέχισαν τις προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν, καθώς είχε φτάσει χωρίς αισθητά ζωτικά σημεία. Ωστόσο, παρά την εντατική ιατρική φροντίδα, η κατάσταση της παρέμεινε δυσμενής.

Η άτυχη διευθύντρια κατέρρευσε στον δρόμο μπροστά από το σχολικό συγκρότημα, με τις ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν την καρδιακή ανακοπή να παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού προκειμένου να διασαφηνιστούν οι παράγοντες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό συμβάν.

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