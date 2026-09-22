«Τη χτύπησε κεραυνός»: Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό» η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Snapshot Η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ περπατούσε προς το αυτοκίνητό της και υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Η γυναίκα διακομίστηκε διασωληνωμένη και σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Οι διασώστες επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ επί τόπου χωρίς αποτέλεσμα πριν τη μεταφορά στο νοσοκομείο.

Ιατρικές πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν η ανακοπή προκλήθηκε άμεσα από τον κεραυνό ή άλλη αιτία.

Ο δήμαρχος Ηλιούπολης μεταβαίνει στο νοσοκομείο για ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό» είναι η γυναίκα, ηλικίας 50 ετών που υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από κεραυνό στην Ηλιούπολη.

Η γυναίκα είναι διευθύντρια στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης και την ώρα του συμβάντος, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, περπατούσε στον δρόμο έξω από το σχολείο, κατευθυνόμενη προς το γειτονικό δημοτικό σχολείο προκειμένου να παραλάβει το παιδί της. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, κεραυνός χτύπησε τη γυναίκα, που σωριάστηκε στο έδαφος.

Το Γυμνάσιο στην Ηλιούπολη που έγινε το συμβάν Newsbomb / Xάρης Γκίκας

Αμέσως έσπευσε να τη βοηθήσει η νοσηλεύτρια του δημοτικού σχολείου, εκπαιδευτικοί και περίοικοι.

Ανακοπή καρδιάς μετά από κεραυνό έπαθε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο, συνοδευόμενο από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ. Οι διασώστες επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ στο σημείο, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η γυναίκα διακομήσθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη.

Ιατρικές πηγές, προς το παρόν δεν επιβεβαιώνουν εάν η ανακοπή προήλθε από χτύπημα κεραυνού, τον κρότο ή άλλη αιτία.

Στον «Ερυθρό Σταυρό» μεταβαίνει αυτή την ώρα και ο δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος.

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