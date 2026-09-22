Πρώτη φθινοπωρινή βροχή στην Αθήνα - Με ομπρέλες στους δρόμους οι Αθηναίοι - Δείτε εικόνες

Snapshot Η Αθήνα δέχθηκε την πρώτη αξιόλογη βροχή του φθινοπώρου, με τους κατοίκους να κυκλοφορούν με ομπρέλες στους δρόμους.

Η ΕΜΥ είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο με προειδοποίηση για έντονες βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Οι θερμοκρασίες στην Αθήνα παραμένουν ήπιες, γύρω στους 23-26 βαθμούς Κελσίου, παρά τις βροχές.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Χαλκιδική, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων και αυξημένης κεραυνικής δραστηριότητας.

Νέο κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται από την Παρασκευή, με βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση βοριάδων κυρίως στα δυτικά και νότια παράκτια τμήματα της χώρας. Snapshot powered by AI

Από το καλοκαίρι… στο φθινόπωρο μέσα σε λίγες ώρες. Η Αθήνα φόρεσε σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, τα φθινοπωρινά της, καθώς η πρώτη αξιόλογη βροχή του φετινού φθινοπώρου έκανε την εμφάνισή της στην πρωτεύουσα.

Οι δρόμοι της Αθήνας βράχηκαν, ενώ οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους με τις ομπρέλες ανά χείρας, έχοντας ήδη ενημερωθεί για την αλλαγή του καιρού.

Οι πρώτες φθινοπωρινές βροχές έφεραν τις ομπρέλες στους δρόμους της Αθήνας. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η μεταβολή του καιρού δεν ήταν απροειδοποίητη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.

Βροχερό το σκηνικό σήμερα στην πρωτεύουσα. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Παρά τη βροχή, οι θερμοκρασίες στην Αθήνα παραμένουν σχετικά ήπιες για την εποχή. Στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία κινείται περίπου στους 23-26 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνοί

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό έκτακτο δελτίο. Η προειδοποίηση αφορά κυρίως την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες μπορεί πρόσκαιρα να συνοδεύονται από αυξημένη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, στις Σποράδες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Στη Χαλκιδική τα έντονα φαινόμενα αναμένονται μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Οι Αθηναίοι προσαρμόστηκαν γρήγορα στις νέες καιρικές συνθήκες.

Ομπρέλες, αδιάβροχα και βρεγμένοι δρόμοι συνθέτουν το σημερινό σκηνικό στο κέντρο της Αθήνας. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή

Το φθινοπωρινό σκηνικό δεν φαίνεται να είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Μετά το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, νέο κύμα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή, με τα φαινόμενα να αφορούν κυρίως τα δυτικά και νότια παράκτια τμήματα.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχές και καταιγίδες, ενώ οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την είσοδο σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο. Την Πέμπτη αναμένεται βελτίωση, πριν από τη νέα μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή.

Το φθινοπωρινό σκηνικό άλλαξε την εικόνα της Αθήνας μέσα σε λίγες ώρες. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Έτσι, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί για την Αθήνα την πρώτη έντονη αλλαγή του σκηνικού, με τη ζέστη του καλοκαιριού να δίνει τη θέση της στις βροχές, τα σύννεφα και τις ομπρέλες.

Οι βροχές έφεραν τις πρώτες εικόνες του φθινοπώρου στην πρωτεύουσα. Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Διαβάστε επίσης