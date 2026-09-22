Δένδιας: Οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο δεν στρέφονται κατά οποιουδήποτε άλλου κράτους

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου δεν στρέφονται κατά κανενός άλλου κράτους.

Η Αίγυπτος χαρακτηρίζεται στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι καλές σχέσεις με την Αίγυπτο δεν εξαρτώνται από τις σχέσεις με άλλα κράτη.

Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας. Snapshot powered by AI

Μήνυμα πως οι σχέσεις της Ελλάδας με την Αίγυπτο δεν στρέφονται εναντίον οποιουδήποτε άλλου κράτους έστειλε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε δηλώσεις του μετά την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και την Κύπρου. Τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις μας με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε πως οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρέφονται εναντίον οιουδήποτε άλλου κράτους».

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η τριμερής ανάμεσα στην Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα σε επίπεδο υπουργών εθνικής άμυνας. Είχα έτσι την χαρά να συνεργαστώ με τον Κύπριο υπουργό και τον Αιγύπτιο ομόλογό μου.

Σήμερα το πρωί δε πριν από την τριμερή συνάντηση έγινα δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Θα ήθελα να πω ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από την τριμερή, είναι ακόμη ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνοαιγυπτιακών - κυπριακών σχέσεων και έρχεται σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης επίσης τριμερούς συνάνητησης σε επίπεδο κορυφής πριν από λίγες μέρες.

Όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής τριμερούς θα ήθελα να σας παραπέμψω στο εξαιρετικά σαφές και εκτεταμένο και να ανακοινωθέν. Νομίζω τα λέει όλα.

Καταλήγω με την εξής παρατήρηση η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο.

Εμείς οι Έλληνες τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιαδήποτε άλλο κράτος ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οποιυδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις, οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουμε ήδη υπογράψει με την Αίγυπτο, με κορυφαία τη συμφωνία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που είχα την τιμή να υπογράψω με την προηγούμενη ιδιότητλα μου ως υπουργός εξωτερικών, με τον Αιγύπτιο τότε υπουργό εξωτερικών Σάμεχ Σούρκι.

Μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν ένα ακόμη βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις».

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