Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές

Συνεχίζεται η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία στη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές
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  • Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από το αρχικό.
  • Αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.
  • Οι περιοχές που επηρεάζονται σήμερα Τρίτη είναι η Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), οι Σποράδες, η Εύβοια και η Χαλκιδική.
  • Οι βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στις ίδιες περιοχές.
  • Υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση για τέσσερις περιοχές λόγω της έντασης των φαινομένων.
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Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 12 που εκδόθηκε την Δευτέρα 21-09-26 1200, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται για σήμερα Τρίτη (22-09-2026) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23-09-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

Η Ελλάδα βιώνει φθινοπωρινές συνθήκες, καθώς δύο κύματα κακοκαιρίας προκαλούν σημαντικές μεταβολές στο σκηνικό του καιρού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα οργανωμένο ψυχρό μέτωπο φέρνει βροχές και καταιγίδες που σταδιακά επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και το Ιόνιο.

Η μέρα χαρακτηρίζεται από φθινοπωρινές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας, με το ψύχος να κάνει αισθητή την παρουσία του κυρίως τις νυχτερινές και πρωινές ώρες στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο επικρατούν ήπιες συνθήκες και εκτεταμένη ηλιοφάνεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται τοπικά έντονες καταιγίδες. Το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο βρίσκονται στο επίκεντρο της αστάθειας, επηρεάζοντας περίπου τα τρία τέταρτα της χώρας.

Την Τετάρτη, το άστατο σκηνικό περιορίζεται στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, ενώ ο βοριάς ενισχύεται σημαντικά στο Αιγαίο, περιορίζοντας τις βροχοπτώσεις κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα.

Την Πέμπτη αναμένεται βελτίωση του καιρού, όμως από την Παρασκευή ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά και νότια παράκτια τμήματα, με βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν έως το Σαββατοκύριακο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ο βοριάς θα συνεχίσει να επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και κινείται προς τα ανατολικά, ενώ το δεύτερο αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια από την Παρασκευή και μετά, επιβαρύνοντας κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα.

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