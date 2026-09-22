Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αντίρριο: Έκρυψαν σε θάμνους κιτ φαρμακείου με χρήματα

Snapshot Η ΕΛΑΣ συνέλαβε τρία άτομα στο Αντίρριο για παραβάσεις ναρκωτικών και Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, μεγάλο χρηματικό ποσό και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο κατηγορούμενοι επιχείρησαν να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο με αυτοκίνητο και έκρυψαν κιτ φαρμακείου με χρήματα σε θάμνους.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης κατά τον έλεγχο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος συνελήφθη σε έρευνα σε οικία, όπου βρέθηκε και μοτοσικλέτα. Snapshot powered by AI

Μεγάλο χρηματικό ποσό και ναρκωτικές ουσίες εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές, μετά την καταδίωξη τριών ανδρών στην περιοχή του Αντιρρίου τη Δευτέρα (21/9).

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, δύο από τους κατηγορούμενους κινούνταν με αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, όταν αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς και, προκειμένου να αποφύγουν τον επικείμενο έλεγχο, μετέβησαν σε περιοχή του Αντιρρίου, όπου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν σε κοντινή απόσταση το αυτοκίνητο, καθώς και ένα κιτ φαρμακείου, το οποίο έκρυψαν σε θάμνους. Στο εσωτερικό του βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ακολούθησε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο τρίτος κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, καθώς και σε μοτοσικλέτα.

Κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 1.495 ευρώ, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, από τον έλεγχο των εγγράφων των συλληφθέντων προέκυψε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Με πληροφορίες από sinidisi.gr

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