Καισαριανή: Oδηγός ΙΧ επιτέθηκε σε γυναίκες αστυνομικούς όταν του έγραψαν παράβαση

Snapshot Ένας 48χρονος οδηγός επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς στην Καισαριανή όταν του βεβαιώθηκε παράβαση τροχαίας.

Ο οδηγός χτύπησε τη μία αστυνομικό με αγκωνιά στην κοιλιά και τη δεύτερη με το κεφάλι.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Θήρωνος, όταν ο 48χρονος κινούνταν αντίθετα σε μονόδρομο.

Ο δράστης προσπάθησε να αρπάξει το μπλοκ παραβάσεων από τα χέρια της αστυνομικού, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην βεβαίωση της παράβασης.

Ο 48χρονος ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή ενισχύσεων και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 48χρονος οδηγός, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς της Τροχαίας στην Καισαριανή, όταν εκείνες επιχείρησαν να του βεβαιώσουν παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, περίπου στις 9:15, στην οδό Θήρωνος. Οι δύο αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό τους, εντόπισαν τον 48χρονο να κινείται αντίθετα σε μονόδρομο και τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να του επιβάλουν το προβλεπόμενο πρόστιμο, ο οδηγός αντέδρασε έντονα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσπάθησε να αρπάξει από τα χέρια της μίας αστυνομικού το μπλοκ των παραβάσεων, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα».

Στη συνέχεια, φέρεται να χτύπησε τη μία αστυνομικό με αγκωνιά στην κοιλιά, ενώ επιτέθηκε και στη δεύτερη, χτυπώντας την με το κεφάλι.

Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις και ο 48χρονος ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής.