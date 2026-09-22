Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε 55χρονη τουρίστρια σε ταχύπλοο στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου

Snapshot Μία 55χρονη τουρίστρια από την Κίνα τραυματίστηκε στην οσφυϊκή χώρα κατά την επιστροφή από τον όρμο Ναυαγίου προς το Πόρτο Βρώμη με ταχύπλοο.

Η τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική της Ζακύνθου.

Ο χειριστής του ταχύπλοου συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Το περιστατικό διερευνά ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών. Snapshot powered by AI

Μια 55χρονη τουρίστρια υπήκοος Κίνας τραυματίστηκε την περασμένη Κυριακή (20/9) στη Ζάκυνθο όταν επέβαινε σε ταχύπλοο που κατευθυνόταν από τον όρμο του Ναυαγίου προς την περιοχή Πόρτο Βρώμη.

Μετά το συμβάν η τραυματίας διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, ενώ συνελήφθη ο χειριστής του σκάφους.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες (20/09), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών για τον τραυματισμό μίας 55χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Κίνας), η οποία επέβαινε σε επαγγελματικό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος, μαζί με οκτώ (8) ακόμα επιβάτες και ένα άτομο ως χειριστή. Κατόπιν διερεύνησης, προέκυψε ότι η 55χρονη τραυματίστηκε στην οσφυϊκή χώρα κατά την επιστροφή του Τ/Χ από πλου, με κατεύθυνση από τον όρμο Ναυαγίου προς την περιοχή Πόρτο Βρώμη Ζακύνθου. Μετά το συμβάν, η τραυματίας διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου παραμένει για νοσηλεία. Από τον Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο χειριστής του σκάφους, για παράβαση του άρθ. 314 του Π.Κ. "Σωματική βλάβη από αμέλεια"».

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