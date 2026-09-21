Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

«Πάντα τους κοιτάζω στα μάτια και τους εξηγώ ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα», τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
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  • Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε την αποχώρησή του από την Παρτιζάν ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του.
  • Η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό ήρθε μετά από εντολή των ανθρώπων του συλλόγου και όχι από φήμες.
  • Ο Ομπράντοβιτς επισημαίνει τη σημασία του διαλόγου και της αλήθειας στην αντιμετώπιση των παικτών του.
  • Τονίζει ότι κανείς παίκτης δεν είναι πάνω από την ομάδα και όλοι αντιμετωπίζονται ισότιμα.
  • Ο προπονητής δηλώνει ότι έχει τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις και δεν ανέχεται δυσαρέσκεια χωρίς διάλογο.
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Για την επίστροφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά και την αποχώρησή του από την Παρτιζάν, μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Podcast «EuroLeague & Friends Made in Serbia».

Σχετικά με το «διαζύγιο» με τον σύλλογο του Βελιγραδίου και τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό που ακολούθησε, είπε: «Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Εκείνη η ημέρα στο αεροδρόμιο ήταν τόσο συγκινητική. Πήγα στο διαμέρισμά μου και κοίταζα το ταβάνι για δεν ξέρω πόση ώρα. Ένα φοβερό συναίσθημα. Είμαι άνθρωπος που μένω σταθερός στις αρχές μου και πιστεύω ότι κρατάω τον λόγο μου. Ξέρω ότι υπήρχαν φήμες που οι άνθρωποι έβγαλαν εκτός πλαισίου, ότι θα γινόμουν προπονητής στην Παρτιζάν ή κάπου αλλού... Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν».

Όσον αφορά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο Ομπράντοβιτς τόνισε: «Ο Δημήτρης είναι φιλόδοξος, κάτι που αντανακλά το είδος της ομάδας που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, ή μάλλον το είδος της ομάδας που έχουμε τώρα».

«Έχουμε πραγματικά πολλούς τραυματίες παίκτες. Δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά αυτό είναι λίγο υπερβολικό για την αρχή της σεζόν. Δεν ξέρω πραγματικά τι συζήτησε ο Δημήτρης με τον Γιόκιτς. Αλλά αν μίλησε με τον Νικόλα, ξέρουμε για τι είδους συμβόλαια μιλάει. Έχω μιλήσει για τον Νικόλα Γιόκιτς τόσες πολλές φορές. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την άποψη που έχω γι’ αυτόν», πρόσθεσε.

O Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε και στην προπονητική του φιλοσοφία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους παίκτες του: «Σκέφτομαι πολύ πώς να προετοιμαστώ για την προπόνηση. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση. Έτσι ήταν την πρώτη μέρα που έγινα προπονητής. Μπορεί να ακουστεί αλαζονικό, αλλά πιστεύω ότι έχω τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Ο διάλογος είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν θέλω να έχω δυσαρεστημένους παίκτες στην ομάδα. Όσοι είναι δυσαρεστημένοι έχουν τον τρόπο να αποχωρήσουν από την ομάδα. Ο διάλογος είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να λυθεί ένα πρόβλημα. Όποιος είναι δυσαρεστημένος μπορεί να έρθει να με βρει. Δεν ξέρω άλλο τρόπο εκτός από την αλήθεια. Πάντα τους κοιτάζω στα μάτια και τους εξηγώ ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Αντιμετωπίζω όλους τους παίκτες με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν καλοί και κακοί παίκτες, εκείνοι που είναι έτοιμοι να δουλέψουν και να βελτιωθούν και εκείνοι που δεν είναι. Πάντα έλεγα: τίποτα δεν είναι ποτέ προσωπικό και δεν μπορεί ποτέ να είναι προσωπικό».

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