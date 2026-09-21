Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό από Ουκρανία, ψυχρό μέτωπο από Ιταλία έρχονται προς Ελλάδα

Snapshot Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ προβλέπει βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το Β-ΒΔ Αιγαίο.

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ουκρανία με ψυχρό μέτωπο από τη Βόρεια Ιταλία προκαλεί πτώση θερμοκρασίας και ενίσχυση ανέμων έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Την Τετάρτη οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και θα εξασθενήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίσει να πέφτει, με αισθητή ψύχρα κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Οι θερμοκρασίες το επόμενο τριήμερο θα είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότερες από τις μέσες τιμές του Σεπτεμβρίου, με τις ελάχιστες να σημειώνουν μεγαλύτερη πτώση. Snapshot powered by AI

Για παροδικές βροχές και τριήμερη ψύχρα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, για τον καιρό των επομένων ημερών, την στιγμή που σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Ζιακόπουλος:

ECMWF: Διαβαθμισμένος δείκτης ακραίων τιμών του ύψους του υετού (πράσινο χρώμα), της έντασης των ανέμων (μοβ χρώμα) και των θερμοκρασιών (γκρι - μπλε για τις χαμηλές και κίτρινο - κεραμιδί για τις υψηλές).

Βαρομετρικό χαμηλό στην Ουκρανία, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως τη Β. Ιταλία, κινείται Α-ΝΑ και το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη) θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες βασικά στο Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και το Β-ΒΔ Αιγαίο. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα φαινόμενα στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Β. Σποράδες και την Β-ΒΑ Εύβοια κατά τόπους θα είναι έντονα. Παράλληλα, με το πέρασμα του ψυχρού μετώπου, οι άνεμοι θα στραφούν σε Β-ΒΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (κεντρικό και βόρειο Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει βαθμιαία πτώση από βορρά προς νότο.

Την Τετάρτη (23/9), οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Επισημαίνεται ότι οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι αρκετά χαμηλές, με συνέπεια νωρίς το πρωί στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως στις ορεινές-ημιορεινές περιοχές της η ψύχρα να είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Υ.Γ. Αναφορικά με τις θερμοκρασίες, με βάση τα κλιματολογικά στοιχεία του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, οι μέσες μέγιστες και οι μέσες ελάχιστες τιμές του 3ου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα (Ν. Φιλαδέλφεια) και τη Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) είναι αντίστοιχα 27,1 - 16,1 και 25,6 - 13,7 βαθμοί. Το επόμενο τριήμερο, φαίνεται ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι κατά 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερες, αλλά οι ελάχιστες θερμοκρασίες της Τετάρτης και της Πέμπτης θα είναι χαμηλότερες κατά περισσότερους βαθμούς.

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