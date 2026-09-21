Καυγάς Σδούκου - Φαραντούρη:«Χαριεντιζόσασταν με την κ. Καρυστιανού»-«Κι εσείς με υπουργούς ΠΑΣΟΚ»

Σε δήλωσή της, η Αλεξάνδρα Σδούκου κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσης έγινε «υποτιμητική και σεξιστική» αναφορά σχετικά με την επαγγελματική της πορεία στο Δημόσιο

Μίλτος Τσεκούρας

Καυγάς Σδούκου - Φαραντούρη:«Χαριεντιζόσασταν με την κ. Καρυστιανού»-«Κι εσείς με υπουργούς ΠΑΣΟΚ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η Αλεξάνδρα Σδούκου κατήγγειλε υποτιμητική και σεξιστική αναφορά από τον Νικόλα Φαραντούρη σε τηλεοπτική αντιπαράθεση.
  • Ο Φαραντούρης ανέφερε ότι η Σδούκου «χαριεντιζόταν σε υπουργούς» κατά την περίοδο που εργαζόταν στο Δημόσιο.
  • Η Σδούκου ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί και να αποφασίσει για την παραμονή του Φαραντούρη στο κόμμα.
  • Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι η αποπομπή του Φαραντούρη είναι ο μόνος αποδεκτός δρόμος μετά την επίθεση.
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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε τηλεοπτική συζήτηση στο Opne μεταξύ της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου, και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νικόλα Φαραντούρη

«Χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καρυστιανού για να πάτε στο κόμμα της», είπε η Αλεξάνδρα Σδούκου, ενώ ο Νικόλας Φαραντούρης, απάντησε σε πολύ έντονο ύφος, πως τη γνωρίζει εδώ και 20 χρόνια ως «Αλέκα Σδούκου», που εργαζόταν σε υπουργούς του ΠΑΣΟΚ: «Κι εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ», είπε σε πολύ υψηλούς τόνους, ανάβοντας τον καυγά.

Σε δήλωσή της, η Αλεξάνδρα Σδούκου κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης δέχθηκε, όπως υποστηρίζει, «υποτιμητική και σεξιστική» αναφορά σχετικά με την επαγγελματική της πορεία στο Δημόσιο.

Η ίδια αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη φράση «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», ζητώντας από το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά και να λάβει θέση σχετικά με την παραμονή του κ. Φαραντούρη στο κόμμα.

Λίγο αργότερα, το γραφείο του Νικόλα Φαραντούρη εξέδωσε ανακοίνωση, όπου γράφει: «Ο κ. Φαραντούρης απάντησε πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η κυρία Σδούκου την οποία το 2009 τη 'γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών'.Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο μετά το 13:30:

Η δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου

«Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας μου έχω μάθει ότι ανταλλάσσεις επιχειρήματα, βάζεις κάτω δεδομένα, αναφέρεσαι στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις.

Ξέρω καλά ότι θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα. Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά, και όταν τις διαβαίνει κάποιος από εμάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται.

Σήμερα συνέβη ακριβώς αυτό, όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής μου με τον κ. Φαραντούρη, αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου, καθώς υπηρετώ με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004, με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν.

Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσα στο Δημόσιο, μου είπε ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς». Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα.

Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης. Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του. Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».

Η απάντηση του Νικόλα Φαραντούρη

Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις του κ. Φαραντούρη με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι «όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους», είπε:«Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική».Ο κ. Φαραντούρης απάντησε πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η κυρία Σδούκου την οποία το 2009 τη «γνώρισαμε ως συνεργάτη υπουργών».Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες.

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Άγριος καυγάς Σδούκου - Φαραντούρη: «Χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καρυστιανού» - «Κι εσείς χαριεντιζόσασταν με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ»

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