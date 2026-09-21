Και οι άνδρες μπορούν να εμφανίσουν ουρολοιμώξεις — Πώς να καταλάβετε αν έχετε μία

Η ουρολοίμωξη μπορεί να προσβάλει και τους άνδρες, αν και είναι συχνότερη στις γυναίκες. Συμβαίνει συνήθως ξεκινά όταν βακτήρια μολύνουν την ουροδόχο κύστη.

Το αίσθημα καύσου και η συχνοουρία χρήζουν αξιολόγησης, καθώς ενδέχεται να εμπλέκεται κάποιο πρόβλημα στον προστάτη.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ουρολοίμωξης στους άνδρες;

Η λοίμωξη της ουροδόχου κύστης προκαλεί συνήθως αλλαγές στην ούρηση. Τα συνηθισμένα συμπτώματα είναι:

Αίσθημα καύσου ή πόνος κατά την ούρηση Ανάγκη για συχνή ή επείγουσα ούρηση, μερικές φορές με αποβολή μικρής ποσότητας ούρων Δυσφορία ή αίσθημα πίεσης στο κάτω μέρος της κοιλιάς Θολά ούρα ή παρουσία αίματος στα ούρα Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης και στην πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης

Ο πυρετός, το ρίγος, ο πόνος στα πλευρά ή στην μέση και ο εμετός μπορεί να υποδηλώνουν ότι η λοίμωξη έχει φτάσει στα νεφρά. Ο πυρετός σε συνδυασμό με πόνο στην πύελο ή δυσκολία στην ούρηση μπορεί να υποδηλώνει λοίμωξη του προστάτη (οξεία προστατίτιδα). Και οι δύο αυτές περιπτώσεις απαιτούν άμεση αξιολόγηση.

Γιατί οι άνδρες εμφανίζουν ουρολοιμώξεις;

Οι περισσότερες λοιμώξεις της ουροδόχου κύστης ξεκινούν όταν βακτήρια (συχνά το βακτήριο E. coli από το έντερο) εισέρχονται στο ουροποιητικό σύστημα. Οι άνδρες έχουν μακρύτερη ουρήθρα, αλλά η δυσκολία στην κένωση της ουροδόχου κύστης αυξάνει τον κίνδυνο λοίμωξης.

Οι πιο συχνοί επιβαρυντικοί παράγοντες είναι:

Διόγκωση του προστάτη, η οποία δυσκολεύει την κένωση της ουροδόχου κύστης

Πέτρες στα νεφρά ή άλλη απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος

Χρήση ουροκαθετήρα ή μια πρόσφατη ιατρική πράξη στο ουροποιητικό

Διαβήτης ή προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύστημα

Οι ουρολοιμώξεις δεν μεταδίδονται απαραίτητα μέσω της σεξουαλικής επαφής. Ωστόσο, τα χλαμύδια και η γονόρροια μπορούν να προκαλέσουν αίσθημα καύσου και έκκριμα από το πέος. Ενδέχεται να απαιτηθεί έλεγχος, ειδικά μετά από νέα σεξουαλική επαφή.

Πώς γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία της ουρολοίμωξης στους άνδρες;

Ο γιατρός αξιολογεί τα συμπτώματα και ενδέχεται να εξετάσει την κοιλιακή χώρα ή τον προστάτη. Η λήψη δείγματος ούρων (συνήθως πριν από τη χορήγηση αντιβιοτικών) βοηθά στον εντοπισμό των βακτηρίων και στον καθορισμό της θεραπείας.

Οι βακτηριακές ουρολοιμώξεις στους άνδρες απαιτούν γενικά τη χορήγηση αντιβιοτικών. Η θεραπεία εξαρτάται από το αν η λοίμωξη εντοπίζεται στην ουροδόχο κύστη, στα νεφρά ή στον προστάτη. Η λοίμωξη του προστάτη απαιτεί συχνά θεραπεία μεγαλύτερης διάρκειας και διαφορετικό αντιβιοτικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αντιμετωπίζετε μια πιθανή λοίμωξη με αντιβιοτικά που «έχουν περισσέψει», ούτε να βασίζεστε αποκλειστικά στον… χυμό κράνμπερι ή στην αυξημένη κατανάλωση νερού.

Πίνετε επαρκή ποσότητα υγρών για να αποφύγετε την αφυδάτωση, εκτός εάν ακολουθείτε πρόγραμμα περιορισμού υγρών.

Εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή δεν παρουσιάσουν βελτίωση εντός 48 ωρών από την έναρξη της θεραπείας, ζητήστε επανεκτίμηση της κατάστασής σας.

Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν παρουσιάσετε πυρετό ή ρίγη, πόνο στα πλευρά ή στην μέση, εμετό ή αίσθημα σοβαρής αδιαθεσίας. Η αδυναμία ούρησης, ο έντονος πόνος, η λιποθυμική τάση και η έντονη σύγχυση χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης νέας ουρολοιμώξεως;

Φροντίστε για την επαρκή ενυδάτωσή σας, αποφεύγετε να καθυστερείτε συστηματικά την ούρηση και αφιερώστε χρόνο για την πλήρη κένωση της ουροδόχου κύστης.

Εάν οι λοιμώξεις υποτροπιάζουν, εξετάστε το ενδεχόμενο κάποιο «δομικό» πρόβλημα, όπως η υπερτροφία του προστάτη ή οι πέτρες στο ουροποιητικό σύστημα, να εμποδίζει τη φυσιολογική ροή των ούρων. Η αντιμετώπιση της υποκείμενης αιτίας είναι πιο ωφέλιμη από την λήψη συμπληρωμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ένας άνδρας να μεταδώσει την ουρολοίμωξη στη σύντροφό του;

Μια κοινή λοίμωξη της ουροδόχου κύστης συνήθως δεν μεταδίδεται μεταξύ συντρόφων. Ωστόσο, εάν το αίσθημα καύσου κατά την ούρηση οφείλεται σε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, ενδέχεται να απαιτείται έλεγχος και θεραπεία και για τους δύο συντρόφους.

Απαιτείται πάντα αντιβιοτικική θεραπεία για την εξόντωση των βακτηρίων στα ούρα;

Όχι. Η ανίχνευση βακτηρίων σε εξέταση ούρων, απουσία συμπτωμάτων από το ουροποιητικό, συχνά δεν απαιτεί θεραπεία. Ο γιατρός πρέπει να αξιολογεί το αποτέλεσμα στο πλαίσιο της κλινικής εικόνας, ιδίως πριν από ορισμένες ιατρικές πράξεις στο ουροποιητικό σύστημα.

Συμπέρασμα

Οι ουρολοιμώξεις στους άνδρες είναι λιγότερο συχνές, αλλά δεν πρέπει να υποτιμώνται. Ο επώδυνος ή συχνός ουρητικός ερεθισμός χρήζει αξιολόγησης, ειδικά όταν υπάρχει δυσκολία στην κένωση της ουροδόχου κύστης. Ο πυρετός, ο πόνος στην μέση και η αδυναμία ούρησης χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Ο έλεγχος και η κατάλληλη θεραπεία μπορούν να εξαλείψουν την λοίμωξη και να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων, που προκαλούν υποτροπές.

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