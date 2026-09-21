Μαρούσι: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική - Είχαν κάνει σπίτι «καβάτζα»

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην Αττική για διακίνηση ναρκωτικών, μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής στις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο 47χρονος φέρεται να είχε τον έλεγχο της δράσης και της διαχείρισης των ναρκωτικών και των χρημάτων, ενώ ο 46χρονος αναλάμβανε τις συναλλαγές με τους πελάτες.

Σπίτι του 46χρονου στα Μελίσσια χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών, λειτουργώντας ως «καβάτζα».

Η ομάδα χρησιμοποιούσε διάφορες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για την επικοινωνία της. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα η οποία διακινούσε ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Η επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής πραγματοποιήθηκε το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου σε Μελίσσια και Μαρούσι, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 46χρονο αλλοδαπό και έναν 47χρονο Έλληνα. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν δημιουργήσει την ομάδα από τον περασμένο Ιούνιο, με στόχο την πώληση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Πώς φέρονται να δρούσαν

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 47χρονος είχε τον βασικό έλεγχο της δράσης, καθώς φέρεται να διαχειριζόταν τις ποσότητες των ναρκωτικών και τα χρήματα από τις πωλήσεις.

Ο 46χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τις συναλλαγές με τους πελάτες. Οι αγοραπωλησίες γίνονταν είτε στην κατοικία του είτε με τη χρήση αυτοκινήτου, με τον ίδιο να μεταφέρει τα ναρκωτικά ακόμη και μέχρι τα σπίτια των αγοραστών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένα από τα σπίτια του 46χρονου στα Μελίσσια χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης των ναρκωτικών, δηλαδή ως «καβάτζα».

Για την επικοινωνία τους, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν διάφορες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 25 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

67,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

670 ευρώ

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

πολλές νάιλον συσκευασίες

ένα αεροβόλο πιστόλι

θήκη όπλου

103 φυσίγγια

2 μαχαίρια

χειροπέδες

6 κινητά τηλέφωνα

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών για τη δράση της ομάδας συνεχίζεται.

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