Αμαλιάδα: Δύο συλλήψεις για νέα υπόθεση τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι

Snapshot Συνελήφθησαν δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 21 και 24 ετών, για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε σπίτι στην Αμαλιάδα.

Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς και συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη, με τον 21χρονο να κατέχει αντικείμενα που σχετίζονται με την επίθεση.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές και μικρή φωτιά, η οποία κατασβήστηκε από τους κατοίκους πριν επέμβει η Πυροσβεστική.

Οι αρχές διερευνούν τη σύνδεση του συγκεκριμένου περιστατικού με προηγούμενη παρόμοια επίθεση στα Σαβάλια την προηγούμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Νέα υπόθεση τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού έξω από σπίτι στην Αμαλιάδα απασχολεί τις αρχές και την τοπική κοινωνία.

Αυτή τη φορά, όμως, οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από τους αστυνομικούς που περιπολούσαν την περιοχή και τελικά συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη.

Πρόκειται για δύο νεαρά άτομα, ηλικίας 21 και 24 ετών, οι οποίοι έγιναν αντιληπτοί από το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήσαν για να διαφύγουν.

Στην κατοχή του 21χρονου, βρέθηκαν μια κουκούλα full face, γάντια και ένα κράνος που φέρεται να φορούσε κατά την επίθεση καθώς και ένας αναπτήρας.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στην είσοδο κατοικίας και από την έκρηξη προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές. Οι κάτοικοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν προλάβει να έρθει η Πυροσβεστική.

Οι Αρχές ερευνούν το νέο αυτό περιστατικό, σε συνδυασμό και με ακόμα ένα που συνέβη την περασμένη εβδομάδα στα Σαβάλια, όπου άγνωστοι λίγο πριν τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου 12/9, έριξαν σε αυλή κατοικίας, εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε μικρή εστία φωτιάς και σβήστηκε άμεσα από τους κατοίκους.

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