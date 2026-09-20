Υπουργείο Παιδείας: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του 17χρονου στη Χαλκιδική

Snapshot Το Υπουργείο Παιδείας εξέφρασε συλλυπητήρια για τον θάνατο του 17χρονου μαθητή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής.

Το σχολείο παρείχε άμεσα πρώτες βοήθειες, ενεργοποίησε το ΕΚΑΒ, και χρησιμοποίησε απινιδωτή πριν τη μεταφορά του μαθητή στο νοσοκομείο.

Από τη Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το Υπουργείο διερευνά πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού με την παρουσία στελεχών στο σχολείο.

Η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η στήριξη της σχολικής κοινότητας μετά την τραγική απώλεια. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση για τον θάνατο του 17χρονου μαθητή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συμμαθητές του.

Το υπουργείο ανέφερε ότι το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα για την περίθαλψη του παιδιού, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και ειδοποιώντας αμέσως ΕΚΑΒ και γιατρό, ενώ έγινε χρήση και απινιδωτή μέχρι να φτάσει ο ανήλικος στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι από αύριο, Δευτέρα, θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός για να παρέχουν στήριξη στους συμμαθητές του και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και στελέχη του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια του περιστατικού.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή τον θάνατο του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά της οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής. Ακολούθησε η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, μέχρι την ανάληψη της αντιμετώπισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του Υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα.

Επίσης την Δευτέρα θα υπάρχει παρουσία στελεχών του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού.

Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονου, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγική απώλεια.

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