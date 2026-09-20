Ουκρανία: Δύο νεκροί έπειτα από πλήγμα drone στη Χερσώνα

Snapshot Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση με drone σε λεωφορείο στη Χερσώνα, περιοχή υπό ρωσική κατοχή.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στη διενέργεια εκλογών.

Η ανακοίνωση έγινε από την πρόεδρο της ρωσικής Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα.

Η δήλωση πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Snapshot powered by AI

Η επικεφαλής της ρωσικής εκλογικής επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι επίθεση με ⁠drone κατά λεωφορείου στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν αξιωματούχο που συμμετέχει στη διενέργεια εκλογών, σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC) Έλα Παμφίλοβα έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ενημέρωση δημοσιογράφων κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία.