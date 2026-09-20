Βραζιλία: Καρέ καρέ 17χρονη επιτίθεται με μαχαίρι κατά καθηγήτριας

Snapshot Μία 17χρονη μαθήτρια στη Βραζιλία επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτρια μέσα σε σχολική αίθουσα.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και συνέβη μετά τη βαθμολόγηση γραπτού διαγωνίσματος μαθηματικών.

Η καθηγήτρια προσπάθησε να αφοπλίσει τη μαθήτρια, αλλά τελικά τράπηκε σε φυγή από την αίθουσα.

Η 17χρονη συνελήφθη, αλλά δεν αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης λόγω της ανηλικότητάς της. Snapshot powered by AI

Σε σοκ είναι μία δασκάλα από τη Βραζιλία που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 17χρονη μαθήτριά της μέσα σε σχολική αίθουσα.

Το περιστατικό συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου και στο βίντεο φαίνεται η καθηγήτρια και η μαθήτρια να συνομιλούν. Αμέσως μόλις η καθηγήτρια βαθμολογεί το γραπτό διαγώνισμα της μαθήτριας στα μαθηματικά η 17χρονη βγάζει μαχαίρι και επιχειρεί να την τραυματίσει.

Τότε η καθηγήτρια σηκώνεται από τη θέση της και πιάνει τα χέρια της μαθήτριας καθώς προσπαθεί να την αφοπλίσει. Η 17χρονη συνεχίζει την επίθεση. Τελικά η καθηγήτρια δεν καταφέρνει να πάρει το μαχαίρι και τρέχει έξω από την αίθουσα.

Η μαθήτρια συνελήφθη για το περιστατικό αλλά δεν αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης καθώς είναι ανήλικη.