Βραζιλία: Καρέ καρέ 17χρονη επιτίθεται με μαχαίρι κατά καθηγήτριας

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σχολείου έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Βραζιλία: Καρέ καρέ 17χρονη επιτίθεται με μαχαίρι κατά καθηγήτριας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μία 17χρονη μαθήτρια στη Βραζιλία επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτρια μέσα σε σχολική αίθουσα.
  • Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και συνέβη μετά τη βαθμολόγηση γραπτού διαγωνίσματος μαθηματικών.
  • Η καθηγήτρια προσπάθησε να αφοπλίσει τη μαθήτρια, αλλά τελικά τράπηκε σε φυγή από την αίθουσα.
  • Η 17χρονη συνελήφθη, αλλά δεν αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης λόγω της ανηλικότητάς της.
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Σε σοκ είναι μία δασκάλα από τη Βραζιλία που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 17χρονη μαθήτριά της μέσα σε σχολική αίθουσα.

Το περιστατικό συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου και στο βίντεο φαίνεται η καθηγήτρια και η μαθήτρια να συνομιλούν. Αμέσως μόλις η καθηγήτρια βαθμολογεί το γραπτό διαγώνισμα της μαθήτριας στα μαθηματικά η 17χρονη βγάζει μαχαίρι και επιχειρεί να την τραυματίσει.

Τότε η καθηγήτρια σηκώνεται από τη θέση της και πιάνει τα χέρια της μαθήτριας καθώς προσπαθεί να την αφοπλίσει. Η 17χρονη συνεχίζει την επίθεση. Τελικά η καθηγήτρια δεν καταφέρνει να πάρει το μαχαίρι και τρέχει έξω από την αίθουσα.

Η μαθήτρια συνελήφθη για το περιστατικό αλλά δεν αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης καθώς είναι ανήλικη.

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