Καιρός: Ηλιοφάνεια με 32άρια, ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και τοπικές βροχές στα ορεινά

Snapshot Ο καιρός την Κυριακή είναι γενικά αίριος με ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας σταθερά επίπεδα για την εποχή.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς με βόρειους ανέμους 3-4 μποφόρ και παροδικές νεφώσεις.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγα σύννεφα και θερμοκρασία από 17 έως 32 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ τοπικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δίνοντας βροχές κυρίως στους ορεινούς όγκους.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας το σκηνικό σε σταθερά για την εποχή επίπεδα. Όμως, η αστάθεια θα δηλώσει παρούσα στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, με πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων ακόμη και στα Επτάνησα μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασιακή διακύμανση παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια επικράτεια. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη το θερμόμετρο θα δείξει από 13 έως 32 βαθμούς, στην Ήπειρο από 13 έως 31 και στον θεσσαλικό κάμπο από 14 έως 32 βαθμούς.

Στα κεντρικά ηπειρωτικά οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 12 και 32 βαθμών, ενώ στην Πελοπόννησο από 14 έως 31 βαθμούς. Στα νησιωτικά τμήματα, η Κρήτη θα καταγράψει θερμοκρασίες από 13 έως 32 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 28, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στο θαλάσσιο μέτωπο, οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά από το μεσημέρι σε βόρειους-βορειοδυτικούς. Στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νοτιοανατολικά πελάγη. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 2 με 3 μποφόρ, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος με λίγα μόνο παροδικά σύννεφα. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις, ενώ το θερμόμετρο στην πόλη θα δείξει από 17 έως 32 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης