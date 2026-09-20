ΗΠΑ: Προειδοποίηση για ραγδαία κλιμάκωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι

Η Ουάσινγκτον καλεί τους Αμερικανούς πολίτες σε αυξημένη επαγρύπνηση, προειδοποιώντας για κλείσιμο εναέριων χώρων, ακυρώσεις πτήσεων και πλήγματα σε πολιτικές υποδομές.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για ραγδαία κλιμάκωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για αυξημένη επαγρύπνηση λόγω ενδεχόμενης ραγδαίας κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι.
  • Υπάρχει κίνδυνος αιφνίδιων ακυρώσεων πτήσεων, κλεισίματος εναέριων χώρων και πλήξεων πολιτικών υποδομών στην περιοχή.
  • Οι Χούθι εξαπέλυσαν πρόσφατα συντονισμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών στόχων, με τις δυνάμεις αεράμυνας να αναχαιτίζουν πύραυλο προς το Ριάντ.
  • Η σύγκρουση απειλεί ζωτικές πετρελαϊκές υποδομές και τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Αραβική Χερσόνησο.
  • Η δυτική διπλωματία επανεξετάζει συνεχώς τα μέτρα προστασίας των πολιτών της στην ευρύτερη περιοχή λόγω της αυξανόμενης αναταραχής.
Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης καλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους πολίτες τους σε εννέα κράτη της Μέσης Ανατολής, καθώς οι στρατιωτικές συγκρούσεις ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι ενδέχεται να «κλιμακωθούν ραγδαία».

Όπως ανακοινώθηκε από τις αμερικανικές διπλωματικές αρχές, οι επίσημες οδηγίες εκδόθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου εν μέσω έντονης περιφερειακής αναταραχής. Το περιβάλλον ασφαλείας χαρακτηρίζεται πλέον εξαιρετικά περίπλοκο. Ο κίνδυνος μιας απρόβλεπτης ανάφλεξης παραμένει υπαρκτός και άμεσος, ειδικά μετά τις επιθέσεις που άγγιξαν πολιτικές υποδομές εντός της σαουδαραβικής επικράτειας.

Οι αμερικανικές αποστολές προειδοποιούν ευθέως για το ενδεχόμενο αιφνίδιων ακυρώσεων σε εμπορικά δρομολόγια, προσωρινό κλείσιμο εθνικών εναέριων χώρων και εκτεταμένες διαταραχές στις διεθνείς μετακινήσεις. Η εκτόξευση πυραύλων και drones δημιουργεί συνθήκες υψηλού ρίσκου στους εμπορικούς αεροδιαδρόμους που διασχίζουν την Αραβική Χερσόνησο.

Μπαράζ επιθέσεων και αναχαίτιση στο Ριάντ

Η έκδοση των ταξιδιωτικών οδηγιών ακολούθησε μια νέα έξαρση επιθετικών ενεργειών. Το Σάββατο οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Οι δυνάμεις αεράμυνας του βασιλείου τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι συστοιχίες αναχαίτισαν πύραυλο που κατευθυνόταν απευθείας προς το Ριάντ. Κι όμως, οι αλλεπάλληλες αυτές απόπειρες επιβεβαιώνουν ότι οι δυνάμεις της Υεμένης διατηρούν την ικανότητα να απειλούν στρατηγικά κέντρα σε μεγάλο βάθος.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία στα κράτη του Κόλπου εντείνεται. Μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωτικές πετρελαϊκές υποδομές και να προκαλέσει νέες αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τη δυτική διπλωματία να επαναξιολογεί διαρκώς τα μέτρα προστασίας των υπηκόων της στην ευρύτερη ζώνη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:25ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Συνελήφθησαν δύο Γερμανοί που κόλλησαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα της Μόνα Λίζα

03:57ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η συμφωνία ΗΠΑ - Δανίας για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνει τη δανική κυριαρχία και το διεθνές δί

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για ραγδαία κλιμάκωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι

03:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Κόστα Ρίκα διέκοψε τις διπλωματικές της σχέσεις με την Κούβα

02:41NEWSBOMB

ΗΠΑ: Στα άκρα η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ - Η Ένωση Ανταποκριτών ζητά άρση του μπλόκου σε CNN, MS NOW και Politico

02:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026:Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

01:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σε διπλωματικό αδιέξοδο η συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα - Ασυμβίβαστες οι απαιτήσεις Ρωσίας

01:23ΚΟΣΜΟΣ

Φίτσο: Ορισμένοι στη Δύση επιδιώκουν σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ απένειμε χάρη σε στρατιώτη για την εκτέλεση Παλαιστίνιου στη Χεβρώνα

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Κατέρριψε πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι με στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 29χρονη γέννησε μέσα στα Επείγοντα – Το μωρό δεν περίμενε να φτάσει στη μαιευτική

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Στραγγάλισε τη σύντροφό του, την έβαλε σε βαλίτσα και την έκρυψε στον καταψύκτη της εταιρίας

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβίβασε στις ΗΠΑ, μέσω Κατάρ, τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου - Τι περιλαμβάνουν

23:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας - 25 συλλήψεις

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τρελή πορεία λεωφορείου που έκλεψε 20χρονος - Μπήκε στο κέντρο της πόλης και έσπασε αυτοκίνητα

23:33ΕΘΝΙΚΑ

Επιμένει ο Φιντάν: Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί στρατιωτικοποίηση των νησιών - Σε «ευαίσθητη» κατάσταση ο τουρκικός στρατός

23:33ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Βανάκι μπήκε στη λωρίδα των έργων για να προσπεράσει φορτηγό

23:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Πώς χρησιμοποιείται

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ηράκλειο – Αθήνα: Γιατρός βοήθησε 67χρονο επιβάτη που ένιωσε αδιαθεσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε στον ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται voucher για αγορά smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

23:33ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Βανάκι μπήκε στη λωρίδα των έργων για να προσπεράσει φορτηγό

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ποιο είναι το πρόσωπο που έκλεισε το ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή - Μπαίνει στο κάδρο των ερευνών

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης σωματοφύλακας του Πούτιν - Ο Άνθρωπος Σκιά του Ρώσου Προέδρου

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

23:33ΕΘΝΙΚΑ

Επιμένει ο Φιντάν: Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί στρατιωτικοποίηση των νησιών - Σε «ευαίσθητη» κατάσταση ο τουρκικός στρατός

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ηράκλειο – Αθήνα: Γιατρός βοήθησε 67χρονο επιβάτη που ένιωσε αδιαθεσία

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

19:25ΕΘΝΙΚΑ

Στην Ε' Μοίρα Καταδρομών ο Δαβάκης - «Σε καλά χέρια η εθνική ασφάλεια της πατρίδας»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Σοβαρός κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του

02:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026:Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

03:57ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η συμφωνία ΗΠΑ - Δανίας για τη Γροιλανδία επιβεβαιώνει τη δανική κυριαρχία και το διεθνές δί

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για ραγδαία κλιμάκωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβίβασε στις ΗΠΑ, μέσω Κατάρ, τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου - Τι περιλαμβάνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ