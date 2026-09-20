ΗΠΑ: Προειδοποίηση για ραγδαία κλιμάκωση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι

Snapshot Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για αυξημένη επαγρύπνηση λόγω ενδεχόμενης ραγδαίας κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθι.

Υπάρχει κίνδυνος αιφνίδιων ακυρώσεων πτήσεων, κλεισίματος εναέριων χώρων και πλήξεων πολιτικών υποδομών στην περιοχή.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν πρόσφατα συντονισμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών στόχων, με τις δυνάμεις αεράμυνας να αναχαιτίζουν πύραυλο προς το Ριάντ.

Η σύγκρουση απειλεί ζωτικές πετρελαϊκές υποδομές και τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Αραβική Χερσόνησο.

Η δυτική διπλωματία επανεξετάζει συνεχώς τα μέτρα προστασίας των πολιτών της στην ευρύτερη περιοχή λόγω της αυξανόμενης αναταραχής. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης καλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τους πολίτες τους σε εννέα κράτη της Μέσης Ανατολής, καθώς οι στρατιωτικές συγκρούσεις ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι ενδέχεται να «κλιμακωθούν ραγδαία».

Όπως ανακοινώθηκε από τις αμερικανικές διπλωματικές αρχές, οι επίσημες οδηγίες εκδόθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου εν μέσω έντονης περιφερειακής αναταραχής. Το περιβάλλον ασφαλείας χαρακτηρίζεται πλέον εξαιρετικά περίπλοκο. Ο κίνδυνος μιας απρόβλεπτης ανάφλεξης παραμένει υπαρκτός και άμεσος, ειδικά μετά τις επιθέσεις που άγγιξαν πολιτικές υποδομές εντός της σαουδαραβικής επικράτειας.

Οι αμερικανικές αποστολές προειδοποιούν ευθέως για το ενδεχόμενο αιφνίδιων ακυρώσεων σε εμπορικά δρομολόγια, προσωρινό κλείσιμο εθνικών εναέριων χώρων και εκτεταμένες διαταραχές στις διεθνείς μετακινήσεις. Η εκτόξευση πυραύλων και drones δημιουργεί συνθήκες υψηλού ρίσκου στους εμπορικούς αεροδιαδρόμους που διασχίζουν την Αραβική Χερσόνησο.

Μπαράζ επιθέσεων και αναχαίτιση στο Ριάντ

Η έκδοση των ταξιδιωτικών οδηγιών ακολούθησε μια νέα έξαρση επιθετικών ενεργειών. Το Σάββατο οι αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Οι δυνάμεις αεράμυνας του βασιλείου τέθηκαν σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού. Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι συστοιχίες αναχαίτισαν πύραυλο που κατευθυνόταν απευθείας προς το Ριάντ. Κι όμως, οι αλλεπάλληλες αυτές απόπειρες επιβεβαιώνουν ότι οι δυνάμεις της Υεμένης διατηρούν την ικανότητα να απειλούν στρατηγικά κέντρα σε μεγάλο βάθος.

Την ίδια ώρα, η ανησυχία στα κράτη του Κόλπου εντείνεται. Μια ανεξέλεγκτη σύγκρουση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωτικές πετρελαϊκές υποδομές και να προκαλέσει νέες αναταράξεις στη διεθνή ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τη δυτική διπλωματία να επαναξιολογεί διαρκώς τα μέτρα προστασίας των υπηκόων της στην ευρύτερη ζώνη.

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