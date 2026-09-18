BBC: Γνήσιο το βίντεο που δείχνει τους Χούθι με τα συντρίμμια του F-15 της Σαουδικής Αραβίας

Snapshot Το βίντεο που δείχνει τους Χούθι με τα συντρίμμια του F-15 της Σαουδικής Αραβίας είναι γνήσιο, όπως επιβεβαίωσε το BBC.

Το μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε με τοπικό πύραυλο εδάφους-αέρος ενώ διεξήγαγε εχθρικές επιχειρήσεις πάνω από την περιοχή του Μαρίμπ.

Η κατάρριψη αποδεικνύει την εξέλιξη της στρατιωτικής ικανότητας των Χούθι.

Εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι το περιστατικό δεν είναι προπαγανδιστικό κόλπο αλλά ένδειξη πιθανής κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τη Σαουδική Αραβία. Snapshot powered by AI

Μετά την κατάρριψη ενός μαχητικού αεροσκάφους F-15 της Σαουδικής Αραβίας από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο βίντεο με τα συντρίμμια.

Στα πλάνα φαίνονται οι Χούθι να κρατούν κομμάτια του μαχητικού. Το βρετανικό δίκτυο BBC με εικόνες από δορυφόρο και άλλα στοιχεία επιβεβαίωσε ότι το βίντεο είναι γνήσιο και δείχνει το αεροσκάφος μετά την κατάρριψη. Επίσης το βίντεο δεν έχει δημιουργηθεί με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Το αεροσκάφος αμερικανικής κατασκευής «καταρρίφθηκε με τη χρήση πυραύλου εδάφους-αέρος τοπικής κατασκευής», καθώς «διεξήγαγε εχθρικές επιχειρήσεις» πάνω από την περιοχή του Μαρίμπ, σύμφωνα με δήλωση των Χούθι την Τετάρτη.

Εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο BBC ότι το περιστατικό δεν αποτελεί «προπαγανδιστικό κόλπο» των Χούθι και καταδεικνύει ότι η στρατιωτική ικανότητα τους έχει εξελιχθεί και είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία.