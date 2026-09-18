Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

Snapshot Ο Εμμανουήλ Καραλής γιόρτασε την άνοδό του στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης του επί κοντώ με ένα ποτήρι κρασί και το τραγούδι «That’s Life» του Φρανκ Σινάτρα.

Η θέση Νο5 είναι η υψηλότερη που έχει κατακτήσει στην καριέρα του, σύμφωνα με την κατάταξη της World Athletics.

Ο Καραλής συγκέντρωσε μέσο όρο 1.475 βαθμούς βασισμένο στα πέντε καλύτερα αποτελέσματά του του τελευταίου έτους.

Η σταθερότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της πορείας του, με μία πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League και τέσσερις δεύτερες θέσεις. Snapshot powered by AI

Ένα ποτήρι κρασί, λίγη μουσική και…Φρανκ Σινάτρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής φαίνεται πως βρήκε τον δικό του τρόπο να απολαύσει μια ακόμη σημαντική στιγμή στην καριέρα του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα story, στο οποίο εμφανίζεται να πίνει κρασί, έχοντας βάλει να παίζει από πίσω το «That’s Life» του Φρανκ Σινάτρα.

Η επιλογή του τραγουδιού δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστή με τη συγκυρία. Ο Μανόλο συνεχίζει να ανεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη της World Athletics και πλέον βρίσκεται στο Νο5, την υψηλότερη θέση που έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα στην καριέρα του.

Με μέσο όρο 1.475 βαθμούς, βάσει των πέντε καλύτερων αποτελεσμάτων του τελευταίου έτους, ο Καραλής βρίσκεται πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές του πλανήτη, ανεξαρτήτως αγωνίσματος.

Μάλιστα, η πορεία του προς την κορυφαία πεντάδα χαρακτηρίζεται κυρίως από τη σταθερότητα. Από τα πέντε αποτελέσματα που υπολογίζονται στην κατάταξή του, έχει μία πρώτη θέση, στον τελικό του Diamond League, και τέσσερις δεύτερες θέσεις.

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