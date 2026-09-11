Καραλής και Ντουπλάντις πριν τη μεγάλη «μονομαχία» - Χορεύουν με κοστούμια - Βίντεο

Snapshot Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Άρμαντ Ντουπλάντις θα ανταγωνιστούν ξανά στο επί κοντώ στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη.

Οι δύο αθλητές διατηρούν φιλική σχέση που ξεπερνά τον αθλητικό ανταγωνισμό.

Πριν τον αγώνα, εμφανίστηκαν μαζί σε βίντεο να χορεύουν φορώντας κοστούμια.

Το βίντεο δημοσίευσε ο Καραλής στα social media, επισημαίνοντας τη δυνατή τους φιλία. Snapshot powered by AI

Μπορεί σε λίγες ώρες να βρεθούν ξανά αντιμέτωποι στον αγωνιστικό χώρο, όμως ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Άρμαντ Ντουπλάντις απέδειξαν πως η μεταξύ τους σχέση ξεπερνά τον ανταγωνισμό του στίβου.

Οι δύο κορυφαίοι αθλητές του επί κοντώ ετοιμάζονται για ακόμη μία μεγάλη «μονομαχία», αυτή τη φορά στο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη, με τη διοργάνωση να συγκεντρώνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου στίβου.

Λίγο πριν φορέσουν τα αγωνιστικά τους παπούτσια, ωστόσο, Καραλής και Ντουπλάντις επέλεξαν κάτι πιο...χαλαρό. Οι δύο φίλοι εμφανίστηκαν μαζί σε βίντεο στα social media, φορώντας τα κοστούμια τους και χορεύοντας, σε ένα στιγμιότυπο που δείχνει την εξαιρετική σχέση που έχουν και εκτός σταδίου.

Το βίντεο δημοσίευσε ο ίδιος ο Εμμανουήλ Καραλής, γνωστός και ως «Μανόλο», συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Gold in my people».

https://www.instagram.com/reel/DdHKrZsoLes/

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