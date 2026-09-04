Diamond League: «Διαμαντένιος» Καραλής, θρίαμβος στις Βρυξέλλες - «Πέταξε» στα 6,12 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στις Βρυξέλλες, καθώς κατέκτησε το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του στον τελικό του επί κοντώ του Diamond League, στο Memorial Van Damme. Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε, έτσι, ο δεύτερος αθλητής από τη χώρα μας που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου το 2022. Ο αποψινός τελικός πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα.

Ο Καραλής ξεκίνησε τις προσπάθειές του στα 5,52 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη, ενώ άφησε τα 5,72 μ. Στη συνέχεια χρειάστηκε τη δεύτερη προσπάθεια για να ξεπεράσει τα 5,82 μ., προτού περάσει με την πρώτη και τα 5,92 μ., παίρνοντας την πρωτοπορία στον αγώνα. Κέρδισε την πρώτη θέση «πετώντας» στα 6,12 μέτρα κάνοντας «meeting record».

Ο τελικός του επί κοντώ πραγματοποιήθηκε χωρίς τον Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος αποφάσισε να μην αγωνιστεί εξαιτίας ενοχλήσεων στο πόδι.

Ο 26χρονος Σουηδός επρόκειτο να συμμετάσχει στη διοργάνωση και όλα έδειχναν ότι θα διεξαγόταν ακόμη μία αναμέτρηση με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους του παγκόσμιου ρέκορντμαν.

Ωστόσο, λίγα μόλις λεπτά πριν από την έναρξη του αγωνίσματος έγινε γνωστό ότι ο Ντουπλάντις αποσύρθηκε. Όπως δήλωσε στη σουηδική τηλεόραση SVT, ένιωσε «σφιχτός» κατά την προθέρμανση και προτίμησε να μην ρισκάρει.

«Πήρα την απόφαση να μην πηδήξω και να μην αγωνιστώ. Είναι δύσκολο να μην αγωνίζομαι, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου να μην αισθάνομαι υγιής και έτοιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντουπλάντις αποκάλυψε, μάλιστα, ότι πρόκειται για το ίδιο σημείο που τον είχε ενοχλήσει και κατά τη διάρκεια του αγώνα του Diamond League στο Λονδίνο, τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε επίσης αναγκαστεί να αποχωρήσει.

«Είναι το ίδιο σημείο, η ίδια αίσθηση. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Χρειάζομαι απλώς λίγο χρόνο και δεν τον είχα. Ήταν ένας αγώνας με τον χρόνο», τόνισε.

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