Diamond League: Ο Καραλής κατέκτησε το πρώτο «διαμάντι» της καριέρας του

Απρόοπτη εξέλιξη σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Diamond League στις Βρυξέλλες, καθώς ο Αρμάντ Ντουπλάντις αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο επί κοντώ, επικαλούμενος ενοχλήσεις που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Ο 26χρονος Σουηδός επρόκειτο να συμμετάσχει στη διοργάνωση και όλα έδειχναν ότι θα διεξαγόταν ακόμη μία αναμέτρηση με τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς αντιπάλους του παγκόσμιου ρέκορντμαν.

Ωστόσο, λίγα μόλις λεπτά πριν από την έναρξη του αγωνίσματος έγινε γνωστό ότι ο Ντουπλάντις αποσύρθηκε. Όπως δήλωσε στη σουηδική τηλεόραση SVT, ένιωσε «σφιχτός» κατά την προθέρμανση και προτίμησε να μην ρισκάρει.

«Πήρα την απόφαση να μην πηδήξω και να μην αγωνιστώ. Είναι δύσκολο να μην αγωνίζομαι, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου να μην αισθάνομαι υγιής και έτοιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντουπλάντις αποκάλυψε, μάλιστα, ότι πρόκειται για το ίδιο σημείο που τον είχε ενοχλήσει και κατά τη διάρκεια του αγώνα του Diamond League στο Λονδίνο, τον περασμένο Ιούλιο, όταν είχε επίσης αναγκαστεί να αποχωρήσει.

«Είναι το ίδιο σημείο, η ίδια αίσθηση. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Χρειάζομαι απλώς λίγο χρόνο και δεν τον είχα. Ήταν ένας αγώνας με τον χρόνο», τόνισε.

Με την αποχώρησή του, ο Ντουπλάντις χάνει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον έκτο τίτλο Diamond League της καριέρας του.

Την ίδια στιγμή, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,52 μέτρα. Καθώς όλοι οι αθλητές πέρασαν τα 5,52 ο Καραλής άφησε τα 5,72 μέτρα. Στη συνέχεια, πέρασε στην τρίτη προσπάθεια τα 5,82 μέτρα.

Το πήχης για το επόμενο άλμα μπήκε στα 5.92μ.

Με την πρώτη το πέρασε ο Μανόλο.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6,02 μ. Για το διαμάντι παλεύουν Καραλής και Γκούτορσμσεν.

Στην πρώτη του προσπάθεια δεν τα κατάφερε ο Γκούτορσμσεν.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ακόμη μία σπουδαία σελίδα στην ήδη λαμπρή καριέρα του, καθώς αναδείχθηκε νικητής στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες και κατέκτησε για πρώτη φορά το πολύτιμο «διαμάντι».

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