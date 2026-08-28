Στη «στρατόσφαιρα» ο Εμμανούλ Καραλής: Πέταξε στα 6,20μ σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ

Καραλής και Ντουμπλάντις μονομάχησαν για το παγκόσμιο ρεκόρ των 6,32 στο Diamond League

Ελένη Ευστρατίου

Στη «στρατόσφαιρα» ο Εμμανούλ Καραλής: Πέταξε στα 6,20μ σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Εμμανουήλ Καραλής πέτυχε νέο πανελλήνιο και προσωπικό ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6,20 μέτρα στο Diamond League της Ζυρίχης.
  • Μαζί με τον Μόντο Ντουμπλάντις προσπάθησαν να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ των 6,32 μέτρων, φτάνοντας στα 6,25 και 6,20 μέτρα αντίστοιχα.
  • Ο Καραλής δήλωσε πως η προσπάθεια για το παγκόσμιο ρεκόρ του επέτρεψε να ξεπεράσει πνευματικά εμπόδια και έδωσε κίνητρο για περαιτέρω βελτίωση.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τον Καραλή για το επίτευγμα, αναγνωρίζοντας τη σκληρή προσπάθεια και αφοσίωσή του στον αθλητισμό.
  • Ο αθλητής εκτιμά τη φιλική ανταγωνιστικότητα με τον Ντουμπλάντις ως σημαντικό παράγοντα που τον ενθαρρύνει να προσπαθεί περισσότερο.
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Νέο πανελλήνιο αλλά και προσωπικό ρεκόρ κατάφερε ο Εμμανουήλ Καραλής απόψε στο Diamond League στη Ζυρίχη, «πετώντας» στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά.

Ο επικοντιστής, που μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές στο άθλημα, προσπάθησε μαζί με τον συναθλητή και φίλο του Ντουπλάντις, να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ των 6,32 μέτρων. Μπορεί να μην τα κατάφεραν, αλλά σημείωσαν εξαιρετικές επιδόσεις με πρώτο τον Σουηδό που έφτασε στα 6,25 και δεύτερο τον Καραλή στα 6,20.

Η χαρά του ήταν απερίγραπτη μετά το τέλος της προσπάθειάς του, αφού ξεπέρασε τον υψηλότερο πήχη που έχει καταφέρει ποτέ Έλληνας αθλητής, σημειώνοντας και δική του προσωπική διάκριση.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα»

Σε δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη της «τιτανομαχίας» με τον Ντουπλάντις, ανέφερε πως οι προσπάθειες για τα 6,32 τον βοήθησαν να ξεπεράσει πνευματικά εμπόδια, καθώς ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησε να καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ.

Όπως έχει πει και άλλες φορές, η μάχη με τον Σουηδό φίλο του του δίνει κίνητρο να προσπαθήσει πιο σκληρά και ανυπομονεί σε περισσότερους αγώνες μαζί του.

«Ήταν μία υπέροχη ημέρα, παρότι υπήρχε κούραση έπειτα από δέκα ημέρες αγώνων. Ο καιρός ήταν καλός, όλοι πηδούσαν ψηλά και ο ένας έδινε κίνητρο στον άλλον. Περάσαμε όμορφα και, όταν διασκεδάζω, μπορώ να πηδάω ψηλά», ανέφερε αρχικά ο Καραλής.

«Ήμουν πολύ κοντά. Πίεσα τον Μόντο και εκείνος πίεσε εμένα. Ήταν η πρώτη φορά που επιχείρησα να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ και αυτό είναι τρελό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου και ότι όλα είναι δυνατά. Πρέπει απλώς να συνεχίσω τη σκληρή δουλειά και να απολαμβάνω αυτό που κάνω», πρόσθεσε.

«Ελπίζω να έχουμε πολλές ακόμη τέτοιες εκπληκτικές μάχες, επειδή είναι καλό για το άθλημα και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Είναι καλό και για εμάς. Εγώ πιέζω τον Μόντο, εκείνος πιέζει εμένα και όλοι σπρώχνουμε ο ένας τον άλλον. Είναι εκπληκτικό. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέρος αυτής της σπουδαίας εποχής του επί κοντώ», δήλωσε ο Καραλής.

«Είδα πρώτη φορά τον πήχη παγκόσμιου ρεκόρ»

Σε ερώτηση για το τι χρειάζεται ώστε να πηδήξει πιο ψηλά, ο ίδιος απάντησε ότι πέρα από ορισμένα τεχνικά στοιχεία που μπορεί να διορθώσει, η πρόκληση που πέρασε σήμερα τον βοήθησε να ξεπεράσει πνευματικά εμπόδια που θα τον βοηθήσουν στους επόμενους αγώνες.

«Υποθέτω ότι θα πρέπει να το ανακαλύψουμε. Σίγουρα υπάρχουν τεχνικά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν. Είναι, όμως, καλό ότι είδα για πρώτη φορά τον πήχη σε ύψος παγκόσμιου ρεκόρ και επιχείρησα να τον περάσω. Είναι σημαντικό να σπας αυτά τα πνευματικά εμπόδια και να πιστεύεις. Αυτό θα με βοηθήσει στους επόμενους αγώνες».

Το Top 5 του Καραλή

  • 6,20μ. 27/8/2026 Ζυρίχη
  • 6,17μ. 28/2/2026 Παιανία
  • 6,16μ. 20/8/2026 Λωζάνη
  • 6,08μ. 2/8/2025 Βόλος
  • 6,06μ. 7/3/2026 Ρουέν

Τα συγχαρητήρια του Βασίλη Κικίλια

Με ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε σήμερα, αναφέροντας ότι με σκληρή δουλειά έκανε πράξη το όνειρό του.

«6.20 μέτρα. Πανελλήνιο ρεκόρ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής στα ουράνια. Δεν ήρθε τυχαία. Ήρθε μετά από χρόνια δουλειάς. Από αμέτρητα άλματα, πτώσεις, προσπάθειες ξανά. Γιατί αυτό είναι ο αθλητισμός. Ένα παιδί που προσπαθεί καθημερινά. Ένα παιδί που όνειρο του ήταν να πετάει, και δεν σταμάτησε ποτέ να το κυνηγά.

Το είχε πει ότι μπορεί να πάει πάνω από τα 6.20. Και το έκανε πράξη.Πίσω από κάθε ρεκόρ, από κάθε μετάλλιο υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή αγώνα και συνεχούς προσπάθειας.

Αυτή η διαδρομή μάς κάνει περήφανους. Όχι μόνο το άλμα. Ο δρόμος μέχρι εκεί.

Συγχαρητήρια, @FlyManoloFly . Συνέχισε να πετάς.»

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