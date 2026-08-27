Diamond League: Οι «πτήσεις» Καραλή και Ντουπλάντις στη μάχη της Ζυρίχης

Ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες του Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης και η νέα μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις.

Το επί κοντώ διεξήχθη, όπως και στη Σιλέσια, εκτός βαθμολογίας Diamond League, αλλά η παρουσία του Σουηδού κορυφαίου επικοντιστή όλων των εποχών αλλά και του Έλληνα Ολυμπιονίκη ανέβασε ψηλά τον πήχη.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Πέρασε τα 6μ. με την πρώτη ο Καραλής, ενώ δεν τα κατάφεραν στα 6 μέτρα Νίλσεν και Ομπιένα. Ο Ντουπλάντις έχει περάσει με την πρώτη τα 5.90μ.

Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 6,10μ, το ίδιο και ο Ντουπλάντις.

Και τώρα οι δυο τους...

Πανελλήνιο ρεκόρ ο Καραλής με 6.20μ.

Πέρασε τα 6,25 ο Ντουπλάντις.

Ο πήχης στα 6.32μ. - Ο Μανόλο πάει για παγκόσμιο ρεκόρ.

Δεν πέρασε με την πρώτη ο Καραλής τα 6,32μ.

Ούτε ο Σουηδός τα κατάφερε στα 6,32.

Και οι δύο απέτυχαν και στην δεύτερη προσπάθεια.

Απέτυχε και στην τρίτη προσπάθεια στα 6,32 ο Ντουπλάντις.

Νικητής ο Ντουπλάντις με 6.25μ., δεύτερος ο Καραλής με το φοβερό πανελλήνιο ρεκόρ στα 6.20μ.