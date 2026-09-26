Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε καθαριστήριο στη ΒΙΠΕ - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ηράκλειο, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε χώρο καθαριστηρίου επαγγελματικού εξοπλισμού στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το συμβάν γύρω στις 23:30. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, καθώς στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης σε γειτονικές εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ.

Την ίδια ώρα, στο σημείο έχει ήδη μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου. Τα στελέχη της υπηρεσίας έχουν ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

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