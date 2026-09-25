Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρατριάθλου: Ιστορικό χάλκινο μετάλλιο για τον Στέλιο Μαλακόπουλο

Ιστορική επιτυχία για το ελληνικό Παρατρίαθλο στην Ποντεβέντρα της Ισπανίας, με τον Στέλιο Μαλακόπουλο να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να χαρίζει στην Ελλάδα την πρώτη της διάκριση με μετάλλιο στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, καταγράφοντας μια σημαντική επιτυχία στην πορεία της προετοιμασίας του με φόντο τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Η διάκριση αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς και της καθημερινής προσπάθειας του Μαλακόπουλου, αλλά και της οργανωμένης προετοιμασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει του μεγάλου αγωνιστικού στόχου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ