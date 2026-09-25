Θάνατος Μαζωνάκη - Προμηθευτής απινιδωτή: « Ήταν στο κουτί του , δεν έβαλαν την μπαταρία»

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι οι γιατροί είχαν ισχυριστεί πως η συσκευή παρουσίαζε βλάβη

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Θάνατος Μαζωνάκη - Προμηθευτής απινιδωτή: « Ήταν στο κουτί του , δεν έβαλαν την μπαταρία»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Ο απινιδωτής που υπήρχε στο ιατρείο δεν είχε μπαταρία τοποθετημένη και βρισκόταν ακόμα στο κουτί του, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ.
  • Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι γιατροί φέρονται να αναζητούσαν οδηγίες τηλεφωνικά, ενώ ο απινιδωτής είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί αυτόματα και να κατευθύνει τον χρήστη βήμα προς βήμα.
  • Ο προμηθευτής δήλωσε ότι η μπαταρία της συσκευής ήταν αποφορτισμένη ή καταστραμμένη, γι' αυτό ο απινιδωτής δεν ενεργοποιήθηκε όταν χρειάστηκε.
  • Η γιατρός που επικοινώνησε με τον προμηθευτή εμφανίστηκε σχετικά ψύχραιμη κατά την κλήση, χωρίς πανικό ή φωνές.
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«Ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση, είχε αποφορτιστεί η μπαταρία» δήλωσε ο προμηθευτής του απινιδωτή που υπήρχε στο ιατρείο των Θεοδωρόπουλου - Γάκα στην οδό Καρνεάδου, όπου βρήκε το θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με το Mega επρόκειτο για έναν σχετικά φθηνό απινιδωτή. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο προμηθευτής του, όταν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί, οι γιατροί φέρονται να αναζητούσαν οδηγίες μέσω τηλεφώνου σε ανοιχτή ακρόαση.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι οι γιατροί είχαν ισχυριστεί πως η συσκευή παρουσίαζε βλάβη.

«Ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση και μου είπαν ότι δεν δούλευε ο απινιδωτής. Όχι ότι “δεν ξέρανε”, γιατί το έχω διαβάσει και λέει: “δεν ξέρανε”. Ο απινιδωτής είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να το δουλέψει οποιοσδήποτε. Έτσι; Δεν είναι ανάγκη να είσαι ούτε γιατρός… Είναι η δουλειά του αυτή. Αυτοί οι απινιδωτές δεν είναι νοσοκομειακοί απινιδωτές. Είναι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές, ημιαυτόματοι και είναι φτιαγμένοι να δουλεύουν από τον αδαή, από ένα αγράμματο άνθρωπο. Είναι τόσο απλοί στη λειτουργία τους. Δεν θέλουν καν επίδειξη κανονικά».

Αυτός είναι ο απινιδωτής, μια απλή και φθηνή συσκευή, η οποία δίνει ηχητικές οδηγίες και κατευθύνει τον χρήστη βήμα προς βήμα.

«Πατάς το on κι αρχίζει και σου λέει. Σου δίνει οδηγίες στη γλώσσα της χώρας. Όταν τους παραγγέλνουμε εμείς λέμε θέλουμε ελληνική γλώσσα. Και ξεκινάει. Σου λέει “καλέστε το ΕΚΑΒ” και αρχίζει και σου δίνει οδηγίες όχι μόνο ηχητικές και οπτικές».

Οι οδηγίες βήμα προς βήμα

«Έχει ένα σκαρίφημα ενός ανθρώπου, ένα εικονίδιο και έχει κάποιες λυχνίες και σου λέει ότι: ανοίξτε, ξέρω ‘γω, τα ρούχα και τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια, το ένα εκεί, σου ανάβει πρώτα το ένα λαμπάκι και το δεύτερο εκεί, σου ανοίγει το δεύτερο λαμπάκι», είπε ο τεχνικός και συνεχίζει:

«Κάνει καρδιογράφημα, βλέπει ότι δεν έχει παλμό, ρυθμίζει την ένταση του σοκ και εκεί που λέμε υπάρχει ο αυτόματος και ημιαυτόματος, που η διαφορά τους είναι ποιος θα πατήσει. Ο αυτόματος πάει μόνος του το σοκ. Ο ημιαυτόματος πρέπει να πατήσει ο χειριστής το κουμπί με την παρότρυνση της συσκευής ότι εγώ είμαι έτοιμος».

Τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια της κλήσης

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η περιγραφή του προμηθευτή για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της κλήσης, καθώς υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε ανοιχτή ακρόαση και προσπαθούσε να καθοδηγήσει από απόσταση τους γιατρούς.

«Από την αρχή της κλήσης ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση. Το πρώτο ήταν να πω αν έχουν πατήσει το on. Αυτονόητο μεν, αλλά εγώ έπρεπε να το ελέγξω. Μου λέει έχουμε πατήσει το on. Μου λέει και δεν κάνει τίποτα. Είναι νεκρός. Της λέω κάτω δεξιά η συσκευή έχει δύο λυχνίες, μία πράσινη, μία κόκκινη. Όταν είναι όλα καλά αναβοσβήνει το πράσινο. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αναβοσβήνει το κόκκινο. Αυτό είναι ένα σύστημα αυτοελέγχου της συσκευής. Σκεφτείτε ότι έχει χωριστό σύστημα μπαταρίας γι’ αυτό έτσι ώστε να λειτουργήσει ακόμα και αν έχουμε πρόβλημα μπαταρίας και πεθάνει. Συμβαίνει να βραχυκυκλώσει η μπαταρία, να πεθάνει τελείως, να αποφορτιστεί που λέμε».

Ήταν στο κουτί του ο απινιδωτής

Σε αυτό το σημείο έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Ήταν πράγματι χαλασμένος ο απινιδωτής ή δεν είχε καν ενεργοποιηθεί;

«Το πρόβλημα το συγκεκριμένο ποιο είναι; Ο απινιδωτής ήταν στο κουτί του όπως τον πήρανε. Αυτοί δεν είχαν βάλει την μπαταρία επάνω. Αυτοί αγόρασαν το ’22 από εμάς, 7ος του ’22 είναι αγορασμένο το μηχάνημα και το είχαν βάλει σε ένα κουτί, σε ένα ντουλάπι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Το καταλαβαίνετε».

Σύμφωνα με τον προμηθευτή, ο απινιδωτής δεν είχε μπαταρία και δεν είχε δοκιμαστεί ούτε μία φορά.

«Έτσι και όταν το χρειάστηκαν που ο απινιδωτής ανοίξανε το κουτί, αλλά δεν είναι η μπαταρία. Πρέπει να μπει στη συσκευή επάνω για να ενεργοποιηθεί, αλλιώς είναι σε κατάσταση αποθήκευσης. Οι συσκευές είναι σε κατάσταση γιατί να ξεκινάει και η εγγύησή του σωστά. Ήταν σε κατάσταση αποθήκευσης. Είχε αποφορτιστεί η μπαταρία. Η μπαταρία είχε καταστραφεί. Η μπαταρία πρέπει να ανέβει, να μπει και μάλιστα την μπαταρία εμείς κατά την επίδειξη την είχαμε βάλει επάνω για να το δουν. Δεν ξέρω, μετά το αποθήκευσαν. Ποιος ξέρει; Κάποιος την έβγαλε για να χωρέσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν αποφορτισμένη γιατί δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ».

«Η γιατρός ήταν σχετικά ψύχραιμη»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο Live News του Mega ο προμηθευτής αναφέρει:

«Λέω μπαταρία έχει; Έχετε βάλει την μπαταρία επάνω; Εκεί δε θυμάμαι τι της λέω και μου λέει “Ήτανε στο κουτί του όπως το πήρα”. Και της λέω “Συγγνώμη, νομίζω ότι δε θα δουλέψει γιατί προφανώς είναι καταστραμμένη η μπαταρία”. Και εκεί παύση, όχι παύση. Εκεί σταματάει να καταλαβαίνω ότι μιλάει κάποιος μαζί μου. Ακούω μέσα, πώς να το πω, όχι πανικό και φωνές και τέτοια. Ακούω συζήτηση ότι είναι άνθρωποι στο χώρο. Δεν μπορώ να ξέρω ούτε πόσοι ήταν ούτε ποιοι ήτανε. Και λέω ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Μία, δύο, τρεις και κάποια στιγμή ακούω μια φωνή. “Εντάξει, κύριε Δ…”, εεε “εντάξει”, λέει. “Είναι εντάξει, κλείστε”. Και έκλεισα το τηλέφωνο. Μίλησα μόνο με την κυρία Γ…. Σχετικά ψύχραιμη ήταν. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πανικοβλημένη».

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