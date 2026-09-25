Πλάκα: Απόλυτη σιγή ζήτησε η Πυροσβεστική για να θέσει σε λειτουργία γεώφωνα

Snapshot Η Πυροσβεστική ζήτησε απόλυτη ησυχία για να θέσει σε λειτουργία γεώφωνα και να εντοπίσει πιθανούς εγκλωβισμένους στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα.

Αγνοούνται πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες στον πρώτο όροφο.

Η έκρηξη, που αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο και στα διπλανά κτίρια, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας την ανάγκη για συντονισμένες ενέργειες και συνεχή παραμονή των υπηρεσιών στο σημείο.

Αστυνομία, Πυροσβεστική και Δήμος Αθηναίων συνεργάζονται για την απομάκρυνση μπάζων και τη διερεύνηση της φέρουσας ικανότητας των παρακείμενων κτιρίων. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής προκειμένου να διευκρινιστεί αν στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η Πυροσβεστική έχει ζητήσει απόλυτη ησυχία καθώς θα χρησιμοποιήσει γεώφωνα για τις έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι αναζητούνται πέντε άτομα που, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι διέμεναν στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι διέμενε στον δεύτερο όροφο, ενώ στον πρώτο όροφο, διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης τρεις τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός αυτού.

Τι είπε ο Χαρης Δούκας

«Υπάρχουν αγνοούμενοι, είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Ειδικότερα ο κ. Δούκας ερωτηθείς αν υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα είπε: «υπάρχει μεγάλος φόβος, υπάρχουν αρμόδια υψηλότατα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα οποία θα σας απαντήσουν, υπάρχουν αγνοούμενοι και είναι μία πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση, για αυτό και αυτή τη στιγμή είναι μέσα σκυλιά και διερευνούν». «Κρίσιμες στιγμές, θέλει πολύ καλό συντονισμό, είμαστε εδώ και συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις» προσέθεσε ο κ. Δούκας ενώ έκανε λόγο για μία πολύ δύσκολη κατάσταση και τόνισε: «Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε από την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει τον χώρο, με δικά μας εργαλεία που συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για τη διερεύνηση στο εσωτερικό του κτιρίου που έχει καταστραφεί». Όπως είπε μέσω drones προσπαθούν να έχουν εικόνα και επισήμανε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν στο σημείο για να δουν τι ζημιές έχουν υποστεί τα διπλανά κτίρια. «Θα είναι εδώ και οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την Πολιτική Προστασία αλλά και τις υποδομές για να δούμε ακριβώς στα διπλανά κτίρια το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιές και να συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής».

Ερωτηθείς για τα αίτια της έκρηξης ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι είναι από αέριο. «Καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέριο και ήταν τρομακτική η έντασή της, άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος», δήλωσε.

Απομακρύνονται μπάζα και υλικά

Στο σημείο βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ κι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων απομακρύνουν μπάζα και υλικά από το σημείο όπου σημειώθηκε η κατάρρευση του κτιρίου.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η αιτία της έκρηξης εξετάζοντας αν αυτή προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αρμόδιες Αρχές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης υπόγειο και ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.

Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 7:30 και κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα

Επίσης έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

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