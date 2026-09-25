Χανιά: Βελτιωμένη η κατάσταση του βρέφους μετά τον σοβαρό τραυματισμό – Αντιδρά φυσιολογικά

Snapshot Η κατάσταση του βρέφους που τραυματίστηκε από τη μητέρα του είναι βελτιωμένη και αντιδ φυσιολογικά.

Δεν έχουν εντοπιστεί προς το παρόν ενδείξεις βλαβών, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου.

Η ύπαρξη και ο βαθμός τυχόν προβλημάτων από την εγκεφαλική αιμορραγία παραμένουν ασαφείς.

Συνεχίζεται ο απεικονιστικός έλεγχος για να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του βρέφους.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τις επόμενες ώρες θα δώσουν πιο σαφή εικόνα για την πορεία της υγείας του. Snapshot powered by AI

Αρκετά βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας του βρέφους που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά το σοβαρό περιστατικό κατά το οποίο φέρεται να τραυματίστηκε από την 18χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Βενιζελείου, Κώστα Δανδουλάκη, η κλινική εικόνα του είναι αρκετά βελτιωμένη και το βρέφος αντιδρά φυσιολογικά ενώ προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν προκύψει ενδείξεις για βλάβες.

Σημειώνεται ότι οι γιατροί δεν έχουν ακόμη σαφή εικόνα για το εάν και σε ποιο βαθμό η εγκεφαλική αιμορραγία μπορεί να έχει προκαλέσει προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζεται ο απεικονιστικός έλεγχος, προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.

Οι επόμενες ώρες και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για την πορεία της υγείας του βρέφους.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

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