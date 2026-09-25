Κοζάνη: 50χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης
Το ένταλμα αφορούσε παραβάσεις περί κλοπών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Συνελήφθη 50χρονος στην Κζάνη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.
- Το ένταλμα αφορούσε παραβάσεις σχετικές με κλοπές.
- Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.
- Ο 50χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Έναν 50χρονο ημεδαπό συνέλαβαν οι αρχές το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) στην Κοζάνη, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.
Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης συνέλαβαν τον 50χρονο, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κοζάνης, για παραβάσεις περί κλοπών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:52 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
11:53 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές
05:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
12:28 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος
12:43 ∙ WHAT THE FACT