Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
  • Εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για προμήθεια και κατοχή υλικού που αφορά ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
  • Η δίωξη σχετίζεται με 9 αρχεία εικόνας που βρέθηκαν σε κλειδωμένο ηλεκτρονικό φάκελο.
  • Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές και παραμένει κρατούμενος.
  • Η σύλληψη προέκυψε μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
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Για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας συνελήφθη 37χρονος στη Θεσσαλονίκη και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο 37χρονος διώκεται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρήση ανηλίκων, κάτω των 15 ετών, μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Είχε προηγηθεί έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ασκηθείσα δίωξη συνδέεται με 9 αρχεία εικόνας, αποθηκευμένα σε «κλειδωμένο» ηλεκτρονικό φάκελο, που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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