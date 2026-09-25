Πλάκα: Σειρήνες, σύννεφα σκόνης, συναγερμοί και πανικός -Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη

Ο οδηγός ενός ΙΧ που περνούσε εκείνη τη στιγμή σώθηκε καθώς τα θραύσματα έπεσαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του, το οποίο σηκώθηκε στον αέρα από την έκρηξη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

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Μιχάλης Παπαδάκος, Επιμέλεια

Πλάκα: Σειρήνες, σύννεφα σκόνης, συναγερμοί και πανικός -Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Έκρηξη σε διώροφο κτίριο στην οδό Λυσιστράτους στην Πλάκα προκάλεσε κατάρρευση και εκτεταμένες ζημιές σε γειτονικά κτίρια.
  • Η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου και σημειώθηκε στις 07:34 το πρωί της Παρασκευής 25/9.
  • Θραύσματα και σκόνη επηρέασαν ακτίνα περίπου 100 μέτρων γύρω από το σημείο της έκρηξης.
  • Ο οδηγός ενός ΙΧ που περνούσε εκείνη τη στιγμή σώθηκε καθώς τα θραύσματα έπεσαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του, το οποίο σηκώθηκε στον αέρα από την έκρηξη.
  • Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο από το παράθυρο, αφού κλειδώθηκε η πόρτα λόγω της έκρηξης.
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Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που καταγράφηκαν ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη σε κτίριο στην οδό Λυσιστράτους στην Πλάκα, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση ενός διώροφου κτιρίου, εκτεταμένες ζημιές στα κτίρια που ήταν μεσοτοιχία αριστερά και δεξιά και θραύσεις κρυστάλλων σε μια ακτίνα περίπου 100 μέτρων.

Την ώρα που έγινε η έκρηξη -κατά πάσα πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου- το ρολόι έδειχνε 07:34 του πρωινού της Παρασκευής (25/9).

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο του Newsbomb.gr

Εκείνη τη στιγμή, διέσχιζε την οδό Λυσιστράτους ένα ΙΧ, ο οδηγός του οποίου προσπαθούσε να κατανοήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Για καλή του τύχη, βρισκόταν ελάχιστα εκατοστά πιο μπροστά από το κτίριο και τα θραύσματα έπεσαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αν περνούσε από το σημείο ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα, ο οδηγός του πιθανότατα θα είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως είπε μιλώντας στο Newsbomb.gr «το αυτοκίνητο σηκώθηκε στον αέρα από την έκρηξη. «Δεν κατάλαβα τι μου γινόταν, έσπασαν τα πάντα γύρω μου, και προσπάθησα απλά να βγω εκτός αυτοκινήτου. Απλά άκουσα το μπαμ, το αυτοκίνητο σηκώθηκε στον αέρα, έσπασαν τα τζάμια. Προσπάθησα να βγω εκείνη την ώρα, αλλά είχε κλειδωθεί το αμάξι και βγήκα από το παράθυρο» είπε χαρακτηριστικά.

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